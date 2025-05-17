أسعار الأضاحي 2025، الخروف البلدي يصل إلى 20 ألف جنيه بسوق المناشي (فيديو وصور)

أسعار الأضاحي في مصر 2025، تشهد الأسواق المصرية حالة من النشاط المتزايد مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، حيث بدأ المواطنون في التوافد على أسواق الماشية لاختيار أضاحيهم وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار الخرفان والماعز مقارنة بالعام الماضي.

وقد رصدت "فيتو" في جولة ميدانية داخل سوق المناشي بمحافظة الجيزة، أحد أقدم وأشهر الأسواق الشعبية لتجارة المواشي في مصر، حالة من الازدحام والإقبال من المواطنين الذين توافدوا من مختلف المناطق لاختيار أضاحيهم المناسبة.

وتنوعت المعروضات بين الخرفان البلدية والبرقي وسلالات أخرى متفاوتة في الأسعار والأوزان.

وفي تصريح خاص، أكد الحاج محمد حسان، أحد تجار المواشي في سوق المناشي، أن "الأسعار لم تختلف بنسبة كبيرة بين الموسم الحالي والسابق، حيث سجل سعر الكيلو للخروف القائم 220 جنيهًا".

وأضاف: "مع اقتراب العيد يرتفع السعر تدريجيًا، خاصة أن بعض المواطنين لا يملكون أماكن لتربية الأضحية، مما يزيد الطلب ويؤدي لارتفاع الأسعار".



أسعار الخرفان 2025

وكشفت المتابعة الميدانية أن أسعار الخرفان في مصر خلال العام الحالي 2025 سجلت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، حيث تتراوح أسعار الخروف البلدي كامل النمو بين 10,000 إلى 20,000 جنيه، بحسب الوزن والسلالة والعمر. في حين تبلغ أسعار الخراف الصغيرة أو المستوردة ما بين 5,000 إلى 8,000 جنيه.



أما بالنسبة للجديان (الماعز الصغير)، فقد سجلت أسعارها ارتفاعًا أيضًا، ليصل سعر الكيلو القائم إلى ما بين 230 و250 جنيهًا.

ويعزى هذا الارتفاع في أسعار أضاحي عيد الأضحى 2025 في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة تكاليف الأعلاف والنقل، إلى جانب تراجع نسبي في المعروض مقارنة بالطلب المرتفع مع اقتراب العيد.



اختيار الأضحية الجيدة

وينصح الخبراء المواطنين بالالتزام بمعايير اختيار الأضحية الجيدة، وأهمها أن تكون سليمة خالية من العيوب والأمراض، وألا يقل عمر الخروف عن ستة أشهر، مع الحرص على اختيار أضحية ذات وزن مناسب وجسم ممتلئ، والتأكد من حيويتها ونشاطها.



ومع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، يلجأ بعض المواطنين إلى المشاركة الجماعية في شراء الأضحية، أو التوجه إلى المؤسسات الخيرية التي تقدم صكوك الأضاحي بأسعار أقل نسبيًا، كبديل اقتصادي يتيح لهم أداء الشعيرة دون تحمل التكلفة الكاملة للأضحية.



ومن المتوقع أن تشهد أسعار الأضاحي مزيدًا من الارتفاع مع اقتراب أيام العيد، مما يدفع العديد من المواطنين إلى الإسراع بالشراء المبكر قبل حلول موجة الغلاء المتوقعة في الأيام الأخيرة.

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