مياه الفيوم تنظم اختبارات اعتماد المسار الوظيفي للعاملين المستحقين للترقية

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، اختبارات اعتماد المسار الوظيفي للعاملين المستحقين للترقية للعام المالي 2024/2025، بمركز تدريب الشركة بمحطة العزب الجديدة، يدير الاختبارات الإدارة العامة للتدريب.

خطة ترقية العاملين بالشركة

وتعتبر الاختبارات أولى خطوات خطة الشركة لتأهيل وترقية العاملين للدرجات الوظيفية الأعلى، وتسكينهم في القطاعات والإدارات المختلفة وفقًا لتخصصاتهم، وذلك بعد خضوعهم لبرامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءتهم الفنية وتنمية مهاراتهم الوظيفية، بما ينعكس على تحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اجتياز الاختبار شرط أساسي للترقية

وقال الدكتور محمود الغندقلي، مدير عام التدريب، أن اختبارات المسار الوظيفي تُعد شرطًا أساسيًا للترقية وفقًا لتعليمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقد ساهم تطبيق هذا النظام في إحداث نقلة نوعية في أداء العاملين بمختلف التخصصات، مؤكدًا أن اجتياز هذه الاختبارات يحفز العاملين على تطوير أنفسهم مهنيًا والمشاركة الفعالة في منظومة العمل المؤسسي.

فيما قال سامح رجب، رئيس قطاع الموارد البشرية، إلى أن الاختبارات مدتها خمسة أيام متواصلة ، ويؤدي الاختبارات 831 من مستحقي الترقية والنصف المدة البينية، بحضور ممثلين من الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة، ومراقبين من شركتي مياه المنيا وصرف القاهرة.

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