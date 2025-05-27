الثلاثاء 27 مايو 2025
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محافظات

بمشاركة 7 شركات، مياه الفيوم تنظم ورشة عمل عن برنامج القرض الدوار

الندوة، فيتو
الندوة، فيتو

نظمت شركات الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل إقليمية لبرنامج “القرض الدوار” خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري، بمشاركة شركات المياه من محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، وأسوان، وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

 برنامج القرض الدوار

ويعد برنامج القرض الدوار  من المبادرات التنموية المهمة التي تهدف إلى تمويل مقايسات وتوصيلات المياه والصرف الصحي للأسر غير القادرة، مع إمكانية تقسيطها على فترات ميسرة، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

 إنجازات البرنامج

استعرض مدير  المياه والإصلاح البيئي باليونسيف، الدكتور إيهاب جبريل،  ما تم إنجازه من مشروعات ضمن البرنامج، وإمكانية التوسع في التمويل للوصول إلى أكبر عدد من المستحقين، من خلال نظام تقسيط يمتد حتى 24 شهرًا بدون فوائد، بشرط استيفاء المعايير المطلوبة.

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وشدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات وتبادل الخبرات الناجحة لضمان كفاءة تنفيذ البرامج التنموية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه وضرورة تحسين كفاءة استخدامها

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