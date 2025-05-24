مياه الفيوم تنفذ خطة شاملة لصيانة محطات الصرف الصحي

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن بدء تنفيذ خطة صيانة وقائية متكاملة لعدد من روافع ومحطات الصرف الصحي بمراكز المحافظة، بهدف رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي في قرى ومدن المحافظة، لاستيعاب ضغط الاستهلاك في فصل الصيف.

خريطة أعمال الصيانة

تشمل الخطة تنفيذ أعمال صيانة وقائية لروافع الصرف الصحي في مناطق سنورس، ونقاليفة، وكيمان فارس، ولطف الله، وسنهور القبلية، حيث يجري تركيب محابس عدم رجوع جديدة، بالإضافة إلى صيانة الطلمبات لضمان التشغيل الأمثل، وتطهير خطوط الطرد لضمان كفاءة تدفق المياه ومنع الانسدادات، كما تتضمن الأعمال صيانة شاملة لشبكات ومحطات الصرف الصحي الرئيسية في مناطق كوم أوشيم، ودلة، والمحافظة ١، ضمن خطة الشركة لتطوير شبكات الصرف الصحي وتحديث البنية التحتية، حرصًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، وضمان استدامة التشغيل وتقليل معدلات الأعطال والانقطاعات.

وقال الدكتور جمال محمد رئيس قطاع الصرف الصحي: إن فرق الصيانة تعمل وفق جدول زمني محدد، مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة المهنية والالتزام بالمواصفات الفنية لضمان جودة العمل وسرعة الإنجاز.

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