تحليل 34 ألفا و508 عينات من مياه الشرب في الفيوم للتأكد من جودتها

قالت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، إن قطاع المعامل بالشركة واصل أعماله في متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، بتحليل عينات من كل المحطات والشبكات، وقد تم سحب 34,508 عينة خلال شهر أبريل 2025.

خريطة سحب العينات

سحب قطاع المعامل 33,657 عينة من محطات المياه الرئيسية، والوحدات المرشحة، وشبكات مياه الشرب في جميع أنحاء المحافظة، بواسطة الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب، والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب، والإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة، كما سحبت 796 عينة من مداخل ومخارج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي، من خلال الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي، والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي، وسحبت 55 عينة صرف صناعي، تم جمعها من المنشآت الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.

الهدف من سحب عينات من الشبكات والمحطات

ويهدف قطاع المعامل من وراء تحليل العينات ضمان سلامة مياه الشرب وخلوها من الملوثات والبكتيريا والشوائب والمواد الكيميائية الضارة والفيروسات، لإنتاج كوب ماء نظيف وآمن يطابق المواصفات القياسية والمعايير الصحية والبيئية المحلية والدولية، كما أن متابعة عينات الصرف الصحي والصناعي تهدف إلى التأكد من مطابقة السيب النهائي للمعايير البيئية، بما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة.

وقالت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل، إن القطاع يعمل على مدار الساعة لمراقبة جودة مياه الشرب والصرف، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية حال حدوث أي طارئ، مؤكدة دعم الشركة للقطاع من خلال تزويده بأحدث أجهزة القياس والرصد، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية المستمرة للعاملين، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة.

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