الأربعاء 28 مايو 2025
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محافظات

«تنفيذي الفيوم» يوافق على طرح صيدليات المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والقرى ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة.

 تعظيم موارد مديرية الصحة والسكان

ووافق المجلس التنفيذي، على إنابة وزارة الصحة والسكان، في طرح ممارسة عامة لإنشاء وتشغيل صيدليات بعض المستشفيات، بهدف إضافة موارد وتعظيم صناديق هذه المستشفيات، في ضوء القانون رقم 87، لسنة 2024، وعملًا بالمادة 78، من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، كما وافق المجلس على إنشاء سجل مدني بقرية سيلا، التابعة لمركز الفيوم، بالدور الأرضي للوحدة المحلية بالقرية، تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 255 متر مربع، ضمن القطعة 174 بحوض الجبل، ملك الوحدة المحلية بطامية، لإنشاء مبنى جديد لإدارة التموين، كما تمت الموافقة على تخصيص 5  مساحات بمدينة الفيوم، لصالح جهاز مستقبل مصر، لاستغلالها كمنافذ لبيع المنتجات والسلع الغذائية، مقابل حق انتفاع.

 تخصيص اراضي 

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، على تخصيص قطعة أرض كائنة خلف شركة الأدوية، بجوار مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بكيمان فارس، لمديرية التموين لحاجة العمل الضرورية، وقرارات الإخلاء الصادرة لإدارات التموين الكائنة بمقر مديرية أوقاف الفيوم.

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 كما تمت الموافقة على تعديلات المخططات التفصيلية لقرى مركز إطسا وعددها 46 قرية، والموافقة على المخطط التفصيلي لقرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواى، وسيتم إرسال الموافقة لوزارة التنمية المحلية، للحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن، تمهيدًا للعمل بهذه المخططات فى إطار حرص المحافظة على تسهيل إجراءات التراخيص أمام المواطنين، وبشأن توفير مكان بديل لسوق الماشية بدمو، وافق المجلس على توفير مكان بسوق العزب، لحين انتهاء عدد من الإجراءات العالقة بشأن سوق دمو، في إطار الاستغلال الأمثل للمنطقة بشكل متكامل.

 

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