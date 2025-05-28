محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق خلال أيام عيد الأضحى

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والقرى ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة.

تكثيف الحملات خلال أيام العيد

وشدد محافظ الفيوم، على مسئولي الوحدات المحلية، ومديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، وسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، باليقظة التامة والانتشار المكثف على الأرض على مدار الساعة، وضرورة تكثيف الحملات الرقابية، والمتابعة الميدانية على كافة محال الجزارة وشوادر ومنافذ بيع اللحوم والسلع والمواد الغذائية، للتأكد من توافر المعروض من السلع بالجودة المناسبة والشكل اللائق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

خطة لفك الاختناقات المرورية

وشدد محافظ الفيوم، على مسئولي المرور، بالتنسيق مع مسئولي مجلس مدينة الفيوم، لوضع الرؤية والإجراءات اللازمة لتنفيذ مجموعة من المحاور المرورية الحيوية بالطرق والشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الفيوم، لفك الاختناقات وتكدس السيارات وتيسير حركة المواطنين، خاصة بميدان المسلة، ومحور دار الرماد الجديد، وتنظيم حركة السير بشارعي دار الرماد ورفعت عزمي، على أن يكون أحدهما ذهابًا والآخر إيابًا، على أن يتم العمل بهذه المحاور مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على نقل موقف سيارات الأجرة من مكانه الحالي جوار السكة الحديد، إلى منطقة الورش بالمدينة الصناعية بالفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، أنه شدد على رؤساء مجالس المدن بتكثيف أعمال النظافة وصيانة وتمهيد الطرق، خاصة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وبنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولًا بأول، والتنسيق مع مسئولي شرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات بالطرق والميادين العامة لتسير الحركة المرورية.

ولفت محافظ الفيوم الي أنه طلب من وكيل وزارة الأوقاف، بسرعة إعداد البيان اللازم بالساحات التي ستؤدى فيها صلاة العيد، للتنسيق بشأنها مع الجهات ذات الصلة، كما شدد على ضبط الحركة المرورية وتكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة بالطرق السريعة خاصة الطريق السياحى جنوب بحيرة قارون، وتنظيم حركة سيارات النقل الثقيل بطريق دائري الفيوم / دمو.

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