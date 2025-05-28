الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تطوير المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة الفيوم

الاجتماع، فيتو
الاجتماع، فيتو

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والقري ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة.

تطوير المستشفيات المركزية

وقال محافظ الفيوم، إن المحافظة تعمل على إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات العامة والمركزية، فضلًا عن الوحدات الصحية، بهدف الارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

مستشفي الفيوم العام الجديد

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من توصيل شبكات المرافق وأعمال التشطيبات، لمستشفى الفيوم العام الجديد بمنطقة دمو، بعد انتهاء الهيكل الخرساني والأعمال البنائية لها، استعدادًا لتجهيزها ودخولها الخدمة جزئيًا بداية عام 2026، على أن تستكمل باقى الأعمال والتجهيزات لتدخل المستشفى الخدمة بكامل طاقتها تباعًا، كما يتم العمل لإنهاء أعمال مستشفى يوسف الصديق المركزي، ويتم بشكل دوري أعمال الصيانة والترميمات اللازمة للمستشفى العام بمدينة الفيوم، وتم توفير مكان بديل للوحدة الصحية بسيلا لحين الانتهاء من أعمال صيانة الوحدة، وقد تم تلافى الملاحظات بالوحدة الصحية بقرية منشأة عبد المجيد بإطسا، لتدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن.

 

«تنفيذي الفيوم» يوافق على طرح صيدليات المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص

محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق خلال أيام عيد الأضحى

وقد استعرض الحاضرون عددًا من المطالب والمقترحات شملت، قطاعات الطرق، والأبنية التعليمية، والصحة، ووجه محافظ الفيوم، مسئولي الجهات ذات الصلة بدراسة هذه المطالب وبحث تلك المقترحات، وتقديم الحلول الإيجابية لها في أقرب وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة السكرتير العام المساعد السكرتير العام العلاج القطاع الصحي المستشفيات العامة والمركزية المستشفيات الحكومية المستشفيات المركزية المستشفيات العامة محافظ الفيوم مستشفي الفيوم العام الجديد مستشفي الفيوم العام وحدات الصحية

مواد متعلقة

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

نائب محافظ الفيوم والسكرتير المساعد يبحثان 123 شكوى في لقاء خدمة المواطنين

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام المساعد يبحثان 87 شكوى بلقاءات خدمة المواطنين

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

التضامن تنظم قافلة طبية مجانية لغير القادرين بمركزي الفيوم وسنورس

نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام المساعد يبحثان 55 شكوى بلقاءات خدمة المواطنين

15 قرارا مهما لمجلس الوزراء.. قبول الطلاب دون الحد الأدنى بالجامعات الخاصة والأهلية عبر "السنة التأسيسية".. حزمة تسهيلات لإنهاء المنازعات الضريبية.. وتشكيل لجنة سيادية لتحديد سقف الاقتراض

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو في دوري NILE بث مباشر الآن

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: مستعدون للتراجع ومنفتحون على ما أثير من اعتراضات

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن أزمة البنزين المغشوش

الداخلية تكشف ملابسات فيديو واقعة "النصب بمواسير الزهر" في الفيوم

ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة

مدبولي: إنتاجنا من الغاز يعد الأقل خلال الصيف المقبل وهذا مصير تخفيف أحمال الكهرباء

بعد طمأنة رئيس الحكومة، أبرز الاعتراضات على تعديل قانون الإيجار القديم

حال فوزه بالدوري، ننفرد بصور استعدادات تتويج بيراميدز في استاد قناة السويس

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقتها بقرب زوال الكرب والضيق

للرجل والمرأة، تعرف على محظورات الإحرام وتفاصيلها، ومتى تجوز للحجاج؟ (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية