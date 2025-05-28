تطوير المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والقري ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة.

تطوير المستشفيات المركزية

وقال محافظ الفيوم، إن المحافظة تعمل على إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات العامة والمركزية، فضلًا عن الوحدات الصحية، بهدف الارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

مستشفي الفيوم العام الجديد

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من توصيل شبكات المرافق وأعمال التشطيبات، لمستشفى الفيوم العام الجديد بمنطقة دمو، بعد انتهاء الهيكل الخرساني والأعمال البنائية لها، استعدادًا لتجهيزها ودخولها الخدمة جزئيًا بداية عام 2026، على أن تستكمل باقى الأعمال والتجهيزات لتدخل المستشفى الخدمة بكامل طاقتها تباعًا، كما يتم العمل لإنهاء أعمال مستشفى يوسف الصديق المركزي، ويتم بشكل دوري أعمال الصيانة والترميمات اللازمة للمستشفى العام بمدينة الفيوم، وتم توفير مكان بديل للوحدة الصحية بسيلا لحين الانتهاء من أعمال صيانة الوحدة، وقد تم تلافى الملاحظات بالوحدة الصحية بقرية منشأة عبد المجيد بإطسا، لتدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وقد استعرض الحاضرون عددًا من المطالب والمقترحات شملت، قطاعات الطرق، والأبنية التعليمية، والصحة، ووجه محافظ الفيوم، مسئولي الجهات ذات الصلة بدراسة هذه المطالب وبحث تلك المقترحات، وتقديم الحلول الإيجابية لها في أقرب وقت ممكن.

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