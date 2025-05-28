جنوب لبنان يشهد توترًا بين الأهالي وقوات اليونيفيل.. اعرف القصة

تتواصل الإشكالات في الجنوب اللبناني بين عناصر من قوات اليونيفيل وأهالي المناطق، على خلفية قيام عناصر القوات الدولية بمهامها في حفظ الأمن.

ووقعت إشكالات اليوم الأربعاء، بين دورية مؤللة من قوات "اليونيفيل" وأهالي من بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، على خلفية دخول الدورية إلى أحد الأحياء في البلدة.



في حين توجهت قوة من الجيش اللبناني إلى الموقع لحل المشكلة، بينما أفادت بعض المصادر المحلية إلى تطور الإشكال واشهار البعض سلاحا بوجه القوات الأممية.



كما حصل إشكال ثان في بلدة فرون بين اليونيفيل والأهالي أيضًا بسبب دخول الدورية إلى بلدتهم بدون مرافقة الجيش اللبناني.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتي أن أي تدخل في أنشطة جنود حفظ السلام أمر غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرار 1701.



كما ذكر في بيان صحفي "الجميع بأن قوات حفظ السلام تعمل في الجنوب بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، وبتكليف من مجلس الأمن" وأكد أن أنشطة القوات الدولية تُنسق مع الجيش اللبناني.



وأوضح أن "مجموعة من الرجال بملابس مدنية أوقفت صباح اليوم جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في بلدة ياطر، أثناء قيامهم بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش".



إلا أنه أشار إلى أن "جنود حفظ السلام تمكنوا من مواصلة طريقهم بعد حوالي ثلاثين دقيقة"، نافيا أن يكون أي أحد قد شهر سلاحه بوجه جنود حفظ السلام.

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