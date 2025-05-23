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خارج الحدود

غارات عنيفة للاحتلال تثير الرعب في جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية، امتدت حتى ساعات مبكرة من فجر اليوم الجمعة استهدفت خلالها بلدات عدة في جنوب لبنان.

منشآت تابعة لحزب الله

البداية كانت بتحذير الجيش الإسرائيلي للسكان المتواجدين في قرية تول بجنوب لبنان وتحديدًا في أحد المباني، بضرورة إخلائه والابتعاد عنه، مشيرًا إلى أنهم “يتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله ويجب الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".

وخلال دقائق من التحذير استهدف الطيران الإسرائيلي المبنى بغارة عنيفة، غطى دخانها سماء البلدة، وتلاها غارات على عدة مناطق منها تولين وجرود بوادي في بعلبك.

الغارات تجددت بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا، وتركزت على مناطق جنوب صور، لا سيما وادي العزية، حيث سُجلت غارتان، في حين شهدت بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل غارتين عنيفتين.

وأدت الغارات الإسرائيلية التي طالت وادي العزية، وادي حامول، مجدل زون، وادي مريمين عند أطراف ياطر، دير أنطار، وبلدة شمع جنوب مدينة صور إلى اهتزازات شديدة في منازل المناطق المستهدفة شعر بها السكان.

ولاحقًا أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن “طائرات حربية أغارت على موقع عسكري احتوى على منصات صاروخية ووسائل قتالية لحزب الله في منطقة البقاع بعد ان تم رصد أنشطة لحزب الله داخل الموقع”.

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