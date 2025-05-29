أبرز مشاهد امتحانات الدبلومات الفنية اليوم.. تداول الأسئلة على التليجرام.. جمع قطيع ومفرد الموارد تحير الطلاب.. وحريق في لجنة بسوهاج

انطلق اليوم الخميس ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2025 على مستوى الجمهورية وسط استعدادات مكثفة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وأدى طلاب الدبلومات الفنية الدور الأول في أداء امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام انطلاق الامتحانات.

تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية

وخضع الطلاب لتفتيش بالعصا الإلكترونية لكشف المعادن لفحص حقائبهم خلال فتح أبواب المدرسة أمامهم للدخول لأداء امتحان اللغة العربية.

تداولت جروبات الغش، ومنها شاومينج، على تطبيق تيليجرام، أسئلة وإجابات تزعم أنها لامتحان اللغة العربية لطلاب الدبلومات الفنية بعد بدء الامتحان بنصف ساعة.

أسئلة تحير طلاب الدبلومات الفنية 2025

وشمل الامتحان بعض الأسئلة التي حيرت الطلاب، سؤالا عن مفرد الاخلاق وجاءت الاختيارات المتاحة أمام الطلاب الخِلقة - الخَلق - الخُلق- الخليقة.



كما شمل الامتحان سؤالا عن جمع قطيع وجاءت الاختيارات المتاحة للطلاب كالتالي (قطعان - مقاطع - قطائع - قواطع).

كما تضمنت الأسئلة المتداولة مفرد الموارد ومن بين الاختيارات (وارد - ورد_مورد_ وُرد).

حريق فى مخازن تعليم سوهاج وتسبب فى تعطيل أمتحانات

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حريق نشب بمخازن مديرية التربية والتعليم بسوهاج خلال امتحان شهادة الدبلومات الفنية بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بنين

وقررت النيابة العامة بقسم ثان سوهاج بتكليف مباحث الادلة الجنائية بالمعاينة على الطبيعة وعمل تقرير للمعرفة أسباب الحريق.

وكانت غرفة عمليات المديرية المكلفة بمتابعة أعمال امتحانات الدبلومات الفنية تلقت إخطارًا يُفيد بنشوب حريق ببعض المراتب الإسفنجية الموجودة بمخازن المديرية بالمدرسة، وذلك قبل بدء أعمال اللجنة الثانية للامتحانات لمادة التربية الدينية، والتي كان من المفترض أن يؤديها عدد من طلاب دبلوم الصناعي إعداد مهني.

حريق فى مخازن تعليم سوهاج وتسبب فى تعطيل أمتحانات

وعلى الفور، قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لمواجهة مثل هذه الأزمات، وتم إخلاء المبنى الذي كان به الحريق من الطلاب، وإبلاغ الجهات الأمنية فورًا لاتخاذ اللازم، مع قيام فريق عمل أمن المديرية والإدارة باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة وتنفيذ خطة إخلاء المدرسة الموضوعة مسبقًا لمواجهة مثل هذه الأزمات، تمهيدًا لوصول قوات الحماية المدنية.

كما قامت غرفة عمليات المديرية بإبلاغ الوزارة بالإجراءات التي تم اتخاذها، وقررت الوزارة منح الطلاب المتضررين من الحريق بلجنة امتحان شهادة الدبلومات الفنية بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بنين، يومًا آخر في نهاية الامتحانات لاستكمال أعمال الامتحان الذي تم تأجيله نظرًا للحريق.

ووجه الدكتور محمد السيد للجهات الأمنية وقوات الحماية المدنية بالمحافظة، وإدارات الحكم المحلي بالمحافظة، على سرعة الانتقال والاستجابة والتعامل مع الحريق بكفاءة، مع عدم حدوث أي إصابات بين المتواجدين في المدرسة.

كما أكد وكيل الوزارة أن أمن وسلامة الطلاب على رأس أولويات المديرية ومقدمة على أي اعتبار، وأضاف أن خطة إخلاء المدرسة تمت بدقة وكفاءة تعكس التدريب الجيد لرجال أمن المديرية والإدارة لمواجهة مثل هذه الأزمات وتواصل جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف ملابسات الحريق وأسبابه.

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:

-إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (780000) طالب وطالبة بكافة النوعيات.

-عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

وزارة التربية والتعليم تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير الامتحانات

-عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (4192) مهمة ل (113) برنامجا، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

-يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2644) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

-يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (187300) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين... إلخ).

-عدد الاستراحات المخصصة لمعلمي التعليم الفني المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2025 يقارب حوالي (500) استراحة.

-عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزًا على مستوى الجمهورية، وتتضمن عدد (5540) عضوا من الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

-عدد الأعضاء المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (41200) عضو.

-عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

-عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.

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