تفتيش طلاب الدبلومات الفنية بالعصا الإلكترونية قبل دخول اللجان

بدأ منذ قليل توافد طلاب الدبلومات الفنية على لجان سير الامتحان لأداء امتحان نهاية العام.

وخضع الطلاب لتفتيش بالعصا الإلكترونية لكشف المعادن لفحص حقائبهم خلال فتح أبواب المدرسة أمامهم للدخول لأداء امتحان اللغة العربية.

تنطلق الامتحانات التحريرية لدبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، وتتوقف الامتحانات خلال فترة عيد الأضحى المبارك على أن تستأنف مجددًا اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2024 / 2025

وكانت المرحلة الأولى من الامتحانات العملية والمعملية قد بدأت يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 وتستمر حتى اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، ثم تبدأ المرحلة الثانية منها اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025.

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:

-إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (780000) طالب وطالبة بكافة النوعيات.

-عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

وزارة التربية والتعليم تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير الامتحانات



-عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامجا، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

-يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2644) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

-يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (187300) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين... إلخ).

-عدد الاستراحات المخصصة لمعلمي التعليم الفني المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2025 يقارب حوالي (500) استراحة.

-عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزًا على مستوى الجمهورية، وتتضمن عدد (5540) عضوا من الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

-عدد الأعضاء المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (41200) عضو.

-عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

-عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.

وتؤكد الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير الامتحانات هذا العام ومنها قيام لجان النظام والمراقبة بإعداد أرقام جلوس الطلاب وتسكينهم على اللجان التي سيؤدون الامتحان بها، وتسليمها إلى مندوبي المدارس يوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025، وتسليمها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، كما تمت متابعة السادة مسئولي الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه السادة معلمي التعليم الفني خلال فترة الندب لأعمال الامتحانات.

وشددت الوزارة على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بكافة نوعيات التعليم الفني بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

كما شددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب - انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

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