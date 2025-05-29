مدير إدارة بني عبيد بالدقهلية يتفقد لجان امتحان الدبلومات الفنية (صور)

تابع أشرف الغرباوي مدير إدارة بني عبيد التعليمية في محافظة الدقهلية سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية من العام الدراسى 2024/ 2025 وذلك فى إطار متابعته المستمرة لانضباط سير الامتحانات، ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

وجاء ذلك تنفيذا ً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتعليمات المهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية وبسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية.

واستهل مدير الإدارة التعليمية جولته، بتفقد لجان إمتحان الدبلومات الفنية بمدرسة بني عبيد الثانوية التجارية العسكرية وشهداء بني عبيد الثانوية حيث يؤدي الطلاب ( شعبة التسويق وشعبة الإدارة ) الإمتحان في مادة "اللغة العربية" ولمدة ساعتين ونصف وبالتحديد من الساعة 9 وحتى الساعة 11.30

كما يؤدون الامتحان فى مادة التربية الدينية ولمدة ساعة ونصف وبالتحديد من 12 وحتى الساعة 1.30

والتقى "الغرباوي" بعدد من أولياء الأمور أثناء تواجده خارج المدرسة، وتحدث معهم حول الامتحان، وطمأنهم على أبنائهم ومستوى الامتحانات.

غرفة العمليات بالإدارة لم تتلقى أي شكاوى

ومن جانب آخر أوضح " مدير تعليم بني عبيد " أن غرفة العمليات بالإدارة لم تتلق أي شكاوى (تجاري - صناعي - زراعي) وأن الغرفة على تواصل مباشر للتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية داخل كافة اللجان وتذليل كافة العقبات التى قد تعوق سير العملية الامتحانية مع تسخير كافة الإمكانات لتوفير مناخ تربوي مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحان مشيرًا إلي أن اللجان مؤمنة بشكل كامل بمعرفة الأجهزة الأمنية وذلك بالتنسيق مع هاني أحمد عوض رئيس مركز ومدينة بني عبيد والعميد جمال الدين السيد مأمور مركز شرطة بني عبيد مع الالتزام الكامل بالضوابط الامتحانية الوزارية.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات بالإدارة تتابع منذ يومين لجان الامتحانات وتجهيزها بالأثاث المطلوب وأيضا تجهيزها بكل ما تحتاجه وندب العمال التي تحتاجها وأيضا مراجعة السلفه مع رؤساء اللجان وتسليم المطلوب وأيضا تجهيز الاستراحات.

تنسيق بين إدارة بني عبيد التعليمية ومجلس المدينة ورجال الأمن

كما تم التنسيق مع هاني أحمد عوض رئيس مركز ومدينة بني عبيد والعميد جمال الدين السيد مأمور مركز شرطة بني عبيد لزيادة تأمين اللجان وضبط الأمن.

غرفة عمليات لتذليل أي عقبات أمام اللجان وتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان

وتتابع غرفة العمليات منذ صباح باكر اليوم الخميـس 29 مايو 2025 امتحانات الدبلومات الفنية ( صناعي - تجاري - زراعي ) في يومها الأول وذلك لتذليل أي عقبات أمام اللجان وتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وأيضا إتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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