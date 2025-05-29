محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية بالعريش

تفقد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، لجان امتحانات الدبلومات الفنية في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية.

وخلال جولته التفقدية اطمأن المحافظ على حسن سير الامتحانات وهدوء اللجان وتوفير كافة احتياجات الطلاب.





وشدد المحافظ علي توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتواجد الزائرات الصحيات في المدارس التي بها لجان امتحانات.

ووجه المحافظ الشكر إلى رؤساء اللجان الامتحانية والملاحظين علي انتظام سير الامتحانات بدون أي معوقات وتوفير الجو المناسب للطلبة لأداء الامتحانات.

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