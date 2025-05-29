قناة اقرأ تستعد لنقل شعائر الحج مباشرة

استعدت قناة اقرأ بشكل خاص لتغطية فعاليات موسم الحج لعام ١٤٤٦ هـ، حيث خصصت القناة فرق عمل للمشاركة في نقل حي ومباشر لمناسك الحج من مشعر عرفات ومنى.

كما استعدت القناة في اليوم الخامس من شهر ذو الحجة للمشاركة في نقل "ندوة الحج الكبرى" في دورتها الـ ٤٩ والتي تسبق أداء مناسك الحج، وتقام هذا العام تحت عنوان "الاستطاعة في الحج والمستجدات المعاصرة"، بحضور وفود وبعثات رسمية وعلماء من شتى بقاع العالم الإسلامي.

من ناحية أخرى استعدت القناة يوميا لعرض باقة متنوعة من أهم البرامج الدينية والثقافية والفقرات التي تلقي الضوء على شعيرة الحج وتوضيح الأثر الكبير الذي يحدثه ركن الحج في نفس المؤمن وسلوكه وحياته، ومنها برامج "آداب الحج وأخلاقياته" الساعة ٦:١٥ مساء، تقديم د. محمد عبده يماني، وبرنامج "قضايا الحج" الساعة ٦:٣٠ مساء، تقديم د. إلهام شاهين، وبرنامج "مناسك" الساعة ٧:٣٠ مساء تقديم الدكتور سعد الشثري، والبرنامج الوثائقي"وثائقيات الحج" الساعة ٩:٠٠ مساء، وبرنامج"إياك نعبد" الساعة ١١:٠٠ مساء تقديم اعتدال إدريس، وبرنامج "أحكام الحج" الساعة ١٢:٣٠ بعد منتصف الليل، تقديم راضي سعيد، وضيفه الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، البرنامج يتناول شعائر الحج وأحكامه، وبيان الأثر الذي يحدثه في نفس المؤمن وسلوكه وحياته، ليرجع كيوم ولدته أمه، وذلك من خلال التعرف على أسرار الحج وأنواره ومقاصده الروحية والاجتماعية والاقتصادية، ويلقي البرنامج الضوء على جملة من الرقائق والمواقف التي تعرض لها السلف الصالح والتابعين، التي تحلق بالقلوب والأرواح إلى عالم الأنوار فتتزود خير زاد وهو التقوى.

بالإضافة إلى برنامج "هكذا حج الرسول" الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل، تقديم د. صالح المغامسي.

من ناحية أخرى تقوم القناة ببث مباشر لـيوم وقفة عرفة، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى صلاة العشاء ومتابعة نفرة الحجيج إلى مزدلفة، كما تقوم القناة بنقل صلاة العيد من المسجد الحرام بمكة المكرمة.

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