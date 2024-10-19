السبت 19 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

هيئة الإعلام بالسعودية تحيل مسئولي إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري

mbc..فيتو
mbc..فيتو

أحالت هيئة الإعلام بالسعودية مسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق، بسبب تقرير إخباري وصفوه بأنه"مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة".

 

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عقب إحراق المقر بسبب تقرير «إرهابيين»، وقف عمل قناة MBC

 

فى  بيان عاجل لهيئة الإعلام السعودي  أكدت أنها تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة، وضوابط المحتوى ولن نتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالفة.

والجدير بالذكر أن مجلس المفوضين بهيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، قد اتخذ قرارا بإلغاء رخصة عمل قناة "MBC" في العراق، وإيقاف التعامل معها بشأن عرض تقريرا وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهابيين.

 

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الاعلام السعودي المقاومة الفلسطينية قناة MBC

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