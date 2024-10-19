هيئة الإعلام بالسعودية تحيل مسئولي إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري

أحالت هيئة الإعلام بالسعودية مسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق، بسبب تقرير إخباري وصفوه بأنه"مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة".

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فى بيان عاجل لهيئة الإعلام السعودي أكدت أنها تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة، وضوابط المحتوى ولن نتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالفة.

والجدير بالذكر أن مجلس المفوضين بهيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، قد اتخذ قرارا بإلغاء رخصة عمل قناة "MBC" في العراق، وإيقاف التعامل معها بشأن عرض تقريرا وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهابيين.