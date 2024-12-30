قناة اقرأ تنتقل من البث الفضائي إلى الرقمي بعد أيام قليلة

بعد ما يزيد على ستة وعشرين عاما من إطلاقها، تتحول قناة اقرأ من البث الفضائي إلى البث الرقمي، حيث أعلنت على قناتها الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي عن انتقالها الكامل إلى البث المباشر على مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني ومنصتها على يوتيوب

قناة اقرأ

وقد تم حصر وجمع مواد قناة اقرأ من مختلف مراكز البث، وتقوم فرق تحريرية وفنية بتنظيم وتجهيز مكتبة رقمية شاملة من خلال مراجعة وتصنيف كافة المواد، والعمل على رفع جودتها لتلبي المعايير الفنية للبث عالي الجودة، حتى يستمتع الجمهور بتجربة مشاهدة حديثة للقناة، التي اعتادوا على مشاهدتها لما يزيد على ربع قرن من الزمان، وهو ما سوف يساهم في اكتساب شرائح جديدة من الجمهور الأصغر سنا ووصول رسالتها إلى شرائح أوسع من

تاريخ قناة إقرأ

يشار إلى أن قناة اقرأ انطلقت في العام 1998 على يد الشيخ صالح كامل، حيث تم إنتاج وبث ما يزيد على 27 ألف ساعة من المحتوى الهادف لتدعيم القيم الإسلامية والإنسانية، ويغطى الجوانب الاجتماعية والتنموية والترفيهية التي تحتاج لها الأسرة حول العالم، بأسلوب قيمي وطرح متزن يلتزم بالمبادئ المهنية.

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