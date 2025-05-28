محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مديرية الزراعة في حماية الأراضي والتوعية والإرشاد (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الجهود المستمرة لتنمية القطاع الزراعي بالمحافظة، حيث تقوم مديرية الزراعة بالإسماعيلية بعدد من الأنشطة المتنوعة في مجال التوعية والرقابة والإرشاد الزراعي والمتابعة الميدانية.

تكثيف أعمال مكافحة القوارض

وصرح دكتور محمد شطا مدير عام مديرية الزراعة بالإسماعيلية أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بأعمال مكافحة القوارض، نظرًا لما تسببه من أضرار جسيمة على المحاصيل الزراعية والمخازن، فضلًا عن دورها في نقل الأمراض التي تهدد صحة الإنسان والحيوان.

جانب من جهود مديرية الزراعة، فيتو

جانب من جهود مديرية الزراعة، فيتو

جانب من جهود مديرية الزراعة، فيتو

تعاون من الأجهزة المعنية

وفي هذا الإطار تنفذ المديرية حملات دورية لمكافحة القوارض بالتنسيق مع الإدارات الزراعية والوحدات المحلية، خاصة في المناطق القريبة من الترع والمصارف والكتل السكنية المتاخمة للأراضي الزراعية.

وتم تنفيذ عدة حملات لمكافحة القوارض بالإسماعيلية بكلٍ من جمعية (الضبعية، جمعية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية)، بالإضافة إلى حملات أخرى بمركزي القنطرة غرب وفايد.

عقد اجتماعات مع رؤساء الجمعيات المركزية لاستصلاح الأراضي

كما تم عقد اجتماعًا بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المركزية لاستصلاح الأراضي بالإسماعيلية، وذلك لبحث أعمال تطوير الجمعيات وأعمال الحوكمة بكافة التعاملات بالجمعيات المحلية، والاستعداد للجان الجرد السنوي لاقتراب نهاية العام المالي، وبرنامج الأسمدة الشهري للجمعيات والموافقات المطلوب الحصول عليها من كافة الجهات المعنية.

جانب من جهود مديرية الزراعة، فيتو

جانب من جهود مديرية الزراعة، فيتو

جانب من جهود مديرية الزراعة، فيتو

جانب من جهود مديرية الزراعة، فيتو

وتابع الإصلاح الزراعي بالمحافظة تطهير القنوات والمصارف وتطوير الري؛ حفاظًا على مياه الري كثروة قومية مع استمرار متابعة زراعة الأرز في الأماكن المصرح بها فقط.

وفي إطار حرص الدولة على ضمان تنفيذ الممارسات الزراعية السليمة، تم تنفيذ أعمال متابعة دورية على الزراعات والمحاصيل المختلفة بالمحافظة؛ بهدف الوقوف على الحالة العامة للمحاصيل، ورصد أي تحديات أو مشكلات قد تواجه المزارعين، وشملت المتابعة تقييم عمليات الري، والتسميد، ومكافحة الآفات، والتأكد من التزام المزارعين بالتوصيات الفنية الصادرة من الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحاصيل، وذلك بنطاق مركز القنطرة شرق، كما تم متابعة الأعمال بمجمع الخدمات الزراعية بالتقدم والمرور على الزمامات، وعلى زراعات الزيتون، وكذلك التين الشوكى بالإدارة الزراعية بالقنطرة شرق.

جانب من جهود مديرية الزراعة، فيتو

جانب من جهود مديرية الزراعة، فيتو

وفي إطار اتجاه الدولة للتصدي للتعديات على الأرض الزراعية وتفعيل لجان المنع، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بتفعيل مبادرة "احمي أرضك" للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أعمال التعدي عليها.

تكثيف حملات حماية الأراضي الزراعية

تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في المهد، "قرية الشروق" إصلاح زراعي، وهي عبارة عن حفر أساسات وتم ردم الحفر وإزالة التعدي، بحضور مدير عام الإدارة الزراعية بالقصاصين، ورئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة، ومهندسي قسم حماية الأراضي بالإدارة، وحضور مدير جمعية القصاصين، إصلاح زراعي ورئيس قرية الشروق.

وفي إطار المتابعة المستمرة لقطاع الإنتاج الداجني والحيواني وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تم المرور على مزارع الدواجن بسرابيوم المحطة، لضمان سلامة المنتجات وحماية الصحة العامة، حيث تُجرى فحوصات دورية للكشف عن الأمراض ومراقبة جودة الأعلاف وظروف التربية وتوعية المزارعين بتطبيق الشروط الصحية والبيئية لضمان إنتاج آمن وذي جودة عالية، مما يُسهم في تعزيز الثقة بالإنتاج المحلي والحفاظ على صحة المواطنين.

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