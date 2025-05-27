الأربعاء 28 مايو 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" (صور)

جانب من المقابلات،
جانب من المقابلات، فيتو

شارك اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، في المقابلات الشخصية التي تجريها الأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات.   

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إشادة بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب 

وأشاد "أكرم" بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مؤسسات الدولة بكفاءة واحترافية وتوفير بيئة تدريبية متكاملة. 

جانب من المقابلات، فيتو
جانب من المقابلات، فيتو
جانب من المقابلات، فيتو
جانب من المقابلات، فيتو

إعداد وتأهيل الكوادر

وأضاف، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح وطني متميز للتدريب وأصبح نموذجًا يحتذى به في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة والتنفيذية على أعلى مستوى من الاحترافية، وفقًا لأحدث المعايير العلمية والمهنية. 

جانب من المقابلات، فيتو
جانب من المقابلات، فيتو
جانب من المقابلات، فيتو
جانب من المقابلات، فيتو

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، اليوم الثاني للمقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" بمقر الأكاديمية. 

 

وانطلقت أمس فعاليات اليوم الأول من مرحلة المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب  بمشاركة واسعة من الشخصيات العامة والخبراء من مختلف التخصصات في لجان التقييم لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات أحد برامج مدرسة تأهيل المرأة للقيادة من خلال المقابلات الشخصية بعد اجتيازهن مراحل القبول السابقة بنجاح.

 

يتم البرنامج بالشراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتأهيل القيادات التنفيذية وتعزيز مشاركتهن على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص. 

 

وتقدم للبرنامج نحو 9300 متقدمة اجتزن سلسلة من الاختبارات، وتم اختيار 235 متقدمة تمكنوا من التأهل لمرحلة المقابلات الشخصية.

ويهدف البرنامج لتدريب السيدات المصريات في المواقع التنفيذية بالقطاعين العام والخاص، حيث تم تصميم البرنامج التنمية المهارات الإدارية والمهارات الشخصية والمعلومات القانونية والمالية والاقتصادية لدى الملتحقات بالبرنامج لإعدادهن للمناصب القيادية بمختلف القطاعات. 

 

وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تأهيل وتمكين المرأة، وما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.

 

الأكاديمية الوطنية للتدريب

 تعد الأكاديمية الوطنية للتدريب محفزا فكريا وحاضنة التقّدم التحويلي لتنمية الإنسان.

وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتقليص الفجوة القائمة في أسواق العمل المحلية والدولية في المهارات القيادية فتعمل الأكاديمية على خلق كتلة حرجة من القيادات التكنوقراط تعتمد على الأسس المهنية للقيادة والإدارة التي تنقب عليها وتحتاجها مختلف المهام والمناصب.

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محافظ الإسماعيلية بالاسماعيلية اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية الأكاديمية الوطنية لتدريب المقابلات الشخصية للمرأة تقود المرأة تقود

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