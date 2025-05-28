الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يلتقي معلمي الحاسب الآلي استعدادا للامتحانات الشفوية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأربعاء، اجتماعا، لمناقشة تعليمات الامتحانات الشفوية الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، مع معلمي الحاسب الآلى.   

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مديرية الزراعة في حماية الأراضي والتوعية والإرشاد (صور)

استئناف الإسماعيلية تصدر حكما نهائيا بشأن دير سانت كاترين

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وذلك في حضور كل من الدكتورة نادية جودة، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، والدكتور محمد مصطفى، مدير مركز المعلومات، وصفاء سيف الإسلام، القائم بعمل موجه عام الحاسب الآلي، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمعلمي ومعلمات الحاسب الآلي المنتدبين بلجان الشهادة الثانوية. 

جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 

استعراض إجراءات الامتحانات الشفهية 

واستعرض رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية الإجراءات المتبعة أثناء عملية التوثيق، والتأكد من تسليم أعضاء اللجان مستلزمات توثيق الامتحان، إضافةً إلى إعداد برنامج الامتحانات الشفوية إلكترونيًا، وضبط أنظمة كاميرات التوثيق. 

جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 

حقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة 

وأكد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية أن الامتحانات الشفوية الإلكترونية تُعقد وفقًا للنظام الحديث الذي يطبقه الأزهر، بهدف تحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة، وضمان حقوق الطلاب، حيث يتم تسجيل إجاباتهم بالصوت والصورة بدقة ووضوح تامين.  

جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 

ضرورة إبلاغ الطلاب بمواعيد الامتحانات 

كما شدد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية على ضرورة إبلاغ الطلاب بمواعيد الامتحانات الشفوية بوقتٍ كافٍ، وعدم بدء الامتحان الشفوي إلا بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحان التحريري، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تربوية مناسبة تُمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم بكل أريحية. وضرورة التعامل الاحترافي مع الأجهزة الإلكترونية، بهدف إتمام منظومة الامتحانات الشفوية بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة والالتزام المطلق والسرية التامة.
 

جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية منطقة الإسماعيلية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مديرية الزراعة في حماية الأراضي والتوعية والإرشاد (صور)

محافظ الإسماعيلية يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" (صور)

منطقة الإسماعيلية تختتم استعداداتها لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع انطلاق أعمال كنترول الشهادة الإعدادية (صور)      

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن أزمة البنزين المغشوش

حال فوزه بالدوري، ننفرد بصور استعدادات تتويج بيراميدز في استاد قناة السويس

ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة

مدبولي: إنتاجنا من الغاز يعد الأقل خلال الصيف المقبل وهذا مصير تخفيف أحمال الكهرباء

11 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة، تعرف عليها

محاولات من الزمالك مع اتحاد الكرة لتأجيل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

استئناف الإسماعيلية تصدر حكما نهائيا بشأن دير سانت كاترين

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: مستعدون للتراجع ومنفتحون على ما أثير من اعتراضات

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للرجل والمرأة، تعرف على محظورات الإحرام وتفاصيلها، ومتى تجوز للحجاج؟ (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

بشرى سارة للحجاج، الأزهر للفتوى: الحج مغفرة للذنوب وجزاؤه الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية