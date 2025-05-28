رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يلتقي معلمي الحاسب الآلي استعدادا للامتحانات الشفوية
عقد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأربعاء، اجتماعا، لمناقشة تعليمات الامتحانات الشفوية الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، مع معلمي الحاسب الآلى.
أبرز الحضور خلال الاجتماع
وذلك في حضور كل من الدكتورة نادية جودة، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، والدكتور محمد مصطفى، مدير مركز المعلومات، وصفاء سيف الإسلام، القائم بعمل موجه عام الحاسب الآلي، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمعلمي ومعلمات الحاسب الآلي المنتدبين بلجان الشهادة الثانوية.
استعراض إجراءات الامتحانات الشفهية
واستعرض رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية الإجراءات المتبعة أثناء عملية التوثيق، والتأكد من تسليم أعضاء اللجان مستلزمات توثيق الامتحان، إضافةً إلى إعداد برنامج الامتحانات الشفوية إلكترونيًا، وضبط أنظمة كاميرات التوثيق.
حقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة
وأكد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية أن الامتحانات الشفوية الإلكترونية تُعقد وفقًا للنظام الحديث الذي يطبقه الأزهر، بهدف تحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة، وضمان حقوق الطلاب، حيث يتم تسجيل إجاباتهم بالصوت والصورة بدقة ووضوح تامين.
ضرورة إبلاغ الطلاب بمواعيد الامتحانات
كما شدد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية على ضرورة إبلاغ الطلاب بمواعيد الامتحانات الشفوية بوقتٍ كافٍ، وعدم بدء الامتحان الشفوي إلا بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحان التحريري، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تربوية مناسبة تُمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم بكل أريحية. وضرورة التعامل الاحترافي مع الأجهزة الإلكترونية، بهدف إتمام منظومة الامتحانات الشفوية بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة والالتزام المطلق والسرية التامة.
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