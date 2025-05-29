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رياضة

ريال بيتيس يُسجل رقمًا سلبيًا منذ 24 عامًا بعد الخسارة أمام تشيلسي

ريال بيتيس
ريال بيتيس

أصبح فريق ريال بيتيس أول فريق إسباني يخسر في نهائي أوروبي ضد فريق غير إسباني منذ خسارة فالنسيا أمام بايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال عام 2001.

وكان الإسبان فازوا بـ22 نهائيًا أوروبيًا متتاليًا حتى جاء بيتيس وكسَر بيتيس السلسلة التاريخية بالخسارة أمام تشيلسي 4-1 في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. 

وحقق تشيلسي، إنجازًا تاريخيًّا بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ريال بيتيس.

وفاز تشيلسي على بيتيس، بنتيجة 4-1، مساء الأربعاء، في المباراة التي أقيمت بينهما في بولندا.

وأصبح تشيلسي أول فريق في التاريخ يحرز الألقاب الأوروبية الخمسة (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية والسوبر الأوروبي) بعد فوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بتغلبه على ريال بيتيس بنتيجة 4-1 مساء الأربعاء.

وفاز "البلوز" بلقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس أبطال الكؤوس الأوروبية ولقبين للسوبر الأوروبي وأخيرًا توج البلوز بأول ألقابه بدوري المؤتمر الأوروبي.

ومن جانبها حرصت صفحة البريميرليج علي تسليط الضوء على إنجاز تشيلسي بعد التتويج بجميع الألقاب الخمسة الكبرى للأندية الأوروبية من خلال نشر صورة مجمعة للتتويج بالبطولات.

وقلب تشيلسي الإنجليزي الطاولة أمام ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مييسكي، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ونجح تشيلسي في قلب تأخره بهدف في الشوط الأول بنهائي دوري المؤتمر للفوز بنتيجة 4-1 ليتوج باللقب الأول في تاريخه بالبطولة.

 

أهداف مباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس

وفي الدقيقة السابعة، أحرز عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس هدف فريقه الأول، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من الزلزولي سكنت أقصى الزاوية اليسرى.

وشهدت الدقيقة 65 تعادل تشيلسي بالهدف الأول عن طريق إنزو فرنانديز بضربة رأس بعد عرضية حريرية من كول بالمر.

 

وفي الدقيقة 70، سجل نيكولاس جاكسون يسجل الهدف الثاني لتشيلسي بضربة رأس جديدة بعد عرضية حريرية أخرى من بالمر.

وفي الدقيقة 83 عزز تشيلسي تقدمه بالهدف الثالث عن طريق جيدون سانشو.

وفي الدقيقة 90 +1 عزز مويسيس كايسيدو تفوق البلوز بالهدف الرابع.

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