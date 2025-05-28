تشيلسي ضد ريال بيتيس، لأول مرة الفرق الإيطالية خارج نهائي دوري المؤتمر

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، يحتضن ملعب مييسكي، في بولندا مباراة تشيلسي وريال بيتيس، في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.



ويعد نهائي الليلة في دوري المؤتمر الأوروبي هو النسخة الرابعة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، والتي تعد المسابقة الثالثة لأندية القارة العجوز، بعد دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وستشهد تلك النسخة بطلا جديدا، بعدما توج روما الإيطالي بالنسخة الأولى موسم 2021-2022، ثم وست هام يونايتد الإنجليزي موسم 2022-2023، وأولمبياكوس اليوناني الموسم الماضي 2023-2024.

ويعد نهائي النسخة الحالي 2024-2025 هو الأول الذي لا يشهد وجود فريق إيطالي، وذلك بعد تتويج روما بالنسخة الأولى، ووصل فيورنتينا للنهائي آخر موسمين.

وعلى صعيد متصل يأمل تشيلسي في أن يصبح أول فريق في التاريخ يُتوج بجميع الألقاب الأربعة الكبرى للأندية الأوروبية.

وفاز "البلوز" بلقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس أبطال الكؤوس الأوروبية.

في المقابل، يسعى ريال بيتيس لحصد أول لقب قاري في تاريخه، إذ لم يسبق للفريق الأندلسي تجاوز دور الـ16 في أي بطولة أوروبية قبل هذا الموسم.

يذكر أن بطل دوري المؤتمر الأوروبي يتأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي في الموسم التالي، وذلك في حال عدم التأهل من خلال البطولات المحلية.

وكان تشيلسي حجز مقعده في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه على ديور جاردن السويدي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في نصف النهائي.

فيما تأهل ريال بيتيس تأهل بعد مباراة مثيرة أمام فيورنتينا، حسمها بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

حكم نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعيين الحكم البوسني عرفان بيليتو لإدارة المباراة النهائية التي ستجمع بين تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025.



وكان ريال بيتيس احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ليضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما ضمن تشيلسي المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الرابع في البريميرليج.

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