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رياضة

تعرف على أفضل لاعب في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن الفائز بجائزة رجل المباراة النهائية لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي مساء الأربعاء.

 

أفضل لاعب في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025

واختارت اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي، نجم تشيلسي كول بالمر للفوز بجائزة رجل المباراة، بعدما صنع هدفين.

 

وفاز تشيلسي باللقب بتغلبه على ريال بيتيس بنتيجة 4-1، ليصبح أول فريق في التاريخ يحرز الألقاب الأوروبية الأربعة (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية).



ويأتي أداء بالمر المميز، بعد مرحلة صعبة عاشها اللاعب الإنجليزي في النصف الثاني من الموسم، حيث غاب عن هز الشباك لفترة طويلة.

يذكر أن بالمر بات أول لاعب يصنع هدفين في مباراة نهائية لمسابقة أوروبية بعد كبرى، منذ أن فعل نجم ريال مدريد السابق مارسيلو الأمر ذاته في العام 2018 أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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