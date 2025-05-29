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رياضة

من "الأبطال" إلى "المؤتمر"، تشيلسي أول ناد يفوز بكل بطولات الأندية الأوروبية الكبرى

تشيلسي يتوج بلقب
تشيلسي يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، فيتو

أصبح تشيلسي أول فريق في التاريخ يحرز الألقاب الأوروبية الخمسة (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية والسوبر الأوروبي) بعد فوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بتغلبه على ريال بيتيس بنتيجة 4-1 مساء الأربعاء.

 

وفاز "البلوز" بلقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس أبطال الكؤوس الأوروبية ولقبين للسوبر الأوروبي وأخيرًا توج البلوز بأول ألقابه بدوري المؤتمر الأوروبي.

 

ومن جانبها حرصت صفحة البريميرليج علي تسليط الضوء على إنجاز تشيلسي بعد التتويج بجميع الألقاب الخمسة الكبرى للأندية الأوروبية من خلال نشر صورة مجمعة للتتويج بالبطولات.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎Chelsea are the first team to win all five UEFA European competitions! Champions League 2011/12 2020/21 Europa League 2012/13 2018/19 Super cup 1998 2021 聚 cup Winners' cup 1970/71 1997/98 Conference League 2024/25‎‏'‏‏

وقلب تشيلسي الإنجليزي الطاولة أمام ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مييسكي، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

 

ونجح تشيلسي في قلب تأخره بهدف في الشوط الأول بنهائي دوري المؤتمر للفوز بنتيجة 4-1 ليتوج باللقب الأول في تاريخه بالبطولة.

 

أهداف مباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس

وفي الدقيقة السابعة، أحرز عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس هدف فريقه الأول، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من الزلزولي سكنت أقصى الزاوية اليسرى.

 

وشهدت الدقيقة 65 تعادل تشيلسي بالهدف الأول عن طريق إنزو فرنانديز بضربة رأس بعد عرضية حريرية من كول بالمر.

وفي الدقيقة 70، سجل نيكولاس جاكسون يسجل الهدف الثاني لتشيلسي بضربة رأس جديدة بعد عرضية حريرية أخرى من بالمر.

 

وفي الدقيقة 83 عزز تشيلسي تقدمه بالهدف الثالث عن طريق جيدون سانشو.

وفي الدقيقة 90 +1 عزز مويسيس كايسيدو تفوق البلوز بالهدف الرابع.

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