بالكراسي والطوب، اشتباكات عنيفة بين الجماهير قبل مباراة تشيلسي وريال بيتيس بساعات (فيديو)

مباراة تشيلسي وريال بيتيس، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف حالة من التوتر الشديد والاشتباكات العنيفة التي وقعت بين جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني، قبل المباراة المقرر إقامتها بين الفريقين، اليوم الأربعاء، في نهائي دوري مؤتمر الاتحاد الأوروبي.

وقعت الاشتباكات العنيفة بين جماهير الناديين الإسباني والإنجليزي، في بولندا، حيث تقام مباراة النهائي.

اشتباكات عنيفة بين جماهير تشيلسي وريال بيتيس



وتظهر مقاطع الفيديو قيام جماهير الناديين، تشيلسي الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني، باستخدام الطوب والكراسي والطاولات على المطاعم والكافيهات لضرب بعضهم، حيث تدخلت السلطات البولندية لوقف أعمال الشغب بين جماهير الناديين، لكن أعمال الشغب لم تتوقف بين الجماهير.

🏃‍♂️ Real Betis (left) & Chelsea (right). Chelsea are outnumbered, but still Betis are running away 🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👊🏻 #CFC #AWAYDAYS pic.twitter.com/VhTd9hIN6n — Chelseafc.awaydays (@CFCAWAYDAYSS) May 27, 2025



الاشتباكات العنيفة وقعت بين جماهير ناديي تشيلسي الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني، أمس الثلاثاء، في مدينة فروتسواف البولندية، التي تشهد إقامة المباراة النهائية دوري مؤتمر الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.

وشهدت مدينة فروتسواف البولندية أحداث شغب بين جماهير ناديي تشيلسي وريال بيتيس، واندلعت الاشتباكات في ساحة السوق بالمدينة، عندما تجمع أعداد كبيرة من مشجعي الفريقين، وتطورت الأحداث بسرعة إلى اشتباك جسدي بين جمهور الفريقين، استخدموا فيها الطوب والكراسي، لضرب بعضهم، ورغم التواجد الأمني المكثف، لكن الاشتباكات استمرت، ما دفع الشرطة البولندية إلى التدخل العاجل مستخدمين القنابل الصوتية لتفريق المتشاجرين.

وقوع إصابات بين مشجعي تشيلسي وريال بيتيس



وأسفرت الاشتباكات بين جماهير تشيلسي وريال بيتيس عن وقوع إصابات بين المشجعين من الجانبين، بالإضافة إلى اعتقال عدد من المشاركين في الاشتباكات العنيف بين الجانبين، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات البولندية استعدادًا للمباراة النهائية، التي تقام اليوم في النسخة الثالثة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

🇵🇱 W okolicach Rynku i placu Solnego we Wrocławiu doszło do starcia między zwolennikami drużyn Real Betis i Chelsea, które mają się zmierzyć w środowym finale Ligi Konferencji UEFA na wrocławskim stadionie. Fani obu zespołów rzucali w siebie krzesłami, butelkami. pic.twitter.com/bLXkEbfdML — Aneczka 🇵🇱 (@AneczkaKon69192) May 28, 2025



يذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي يواجه نظيره ريال بيتيس الإسباني، اليوم الأربعاء، على ملعب مييسكي في بولندا، وذلك ضمن منافسات نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2024-2025.

وكان نادي تشيلسي قد حجز مقعده في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه على ديور جاردن السويدي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في نصف النهائي؛ وتأهل ريال بيتيس بعد مباراة مثيرة أمام فيورنتينا، وحسم ريال بيتيس الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للفريق المنافس.

Chelsea and Real Betis fans clashing in Wroclaw last night. 💥 pic.twitter.com/VRslYXcMfv — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 28, 2025



وأنهى تشيلسي موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع ليضمن التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بينما أنهي ريال بيتيس موسمه في بطولة الدوري الإسباني، باحتلال المركز السادس ليتأهل للدوري الأوروبي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.