مشروع الإسبان يهدد طموح الإنجليز في دوري المؤتمر.. تشيلسي يحلم بمعانقة المجد الأوروبي.. نهائي تاريخي بين البلوز وريال بيتيس

يتطلع فريق تشيلسي الإنجليزي ليصبح أول فريق يتوج بجميع البطولات الأوروبية للأندية عندما يواجه فريق ريال بيتيس الإسباني الأربعاء في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تشيلسي ضد ريال بيتيس

وبعد أن سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، إلى جانب لقبين في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية التي توقفت منذ سنوات، يمكن لتشيلسي أن يصبح أول فريق في التاريخ يحقق الفوز بجميع البطولات الأوروبية للأندية، في نهائي أوروبي هو الثالث عشر في تاريخه، بعد أن فاز في ثمانية من النهائيات الـ12 السابقة.

طموح تشيلسي

ولم يجد فريق تشيلسي، بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، صعوبة في التغلب على الفريق السويدي يورجوردين في الدور قبل النهائي، ليضمن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بينما حرم ريال بيتيس فريق فيورنتينا من فرصة أخرى لتحقيق المجد.

التتويج بلقب دوري المؤتمر سيكون إنجازا جيدا بالنسبة لفريق تشيلسي، خاصة بعدما ضمن اللعب في دوري الأبطال في الموسم المقبل، وذلك خلال الموسم الانتقالي الذي خاضه الفريق مؤخرا.

وسيدخل تشيلسي اللقاء منتشيا بعدما تمكن من الفوز على نوتنجهام فورست في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وحجز المركز الرابع في جدول الترتيب.

نجاح تشيلسي في التأهل إلى دوري الأبطال يعني أن نتيجة مباراة الغد لم تعد حاسمة من ناحية التأهل الأوروبي، حيث أن الفائز فيها يتأهل عادة إلى الدوري الأوروبي في الموسم التالي، لكن رغم أن بطاقة التأهل لم تعد على المحك، فإن التاريخ هو الرهان الحقيقي للفريق الإنجليزي.

وكان ينظر إلى تشيلسي كأقوى المرشحين لحصد لقب دوري المؤتمر منذ بداية الموسم، وقد ارتقى لتلك التوقعات باستثناء تعثرين أمام سيرفيت وليجيا وارسو، ومع ذلك، لم يواجه الفريق اختبارا بهذا المستوى في هذه البطولة من قبل.

تألق ريال بيتيس

في المقابل، سيسعى ريال بيتيس لحصد أول لقب أوروبي له على الإطلاق، وسيكون ذلك تحت قيادة مانويل بيليجيريني، وهو مدرب يعرف جيدا ما يعنيه رفع الكؤوس عاليا.

ما يزيد من ثقة بيتيس أنه منذ بداية موسم 2001 / 2002، شهدت البطولات الأوروبية الكبرى للأندية (دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر) 23 نهائيا شارك فيه فريق إسباني، وقد انتهت جميعها بفوز الفريق الإسباني، بما في ذلك أربع مواجهات خالصة بين أندية إسبانية – نهائي دوري الأبطال في عامي 2014 و2016، ونهائي الدوري الأوروبي في عامي 2007 و2012.

أما آخر مرة خسر فيها ناد من إسبانيا مباراة نهائية أوروبية كبيرة أمام فريق أجنبي، فكانت عندما سقط فالنسيا أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2001.

وتمكن بيليجريني، الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز من قبل، من قيادة فريق ريال بيتيس إلى المباراة النهائية، من خلال مشروع إعادة بناء، حيث أشرف على إحياء مستوى كل من إيسكو وأنتوني خلال الأشهر الماضية، وكان الأخير نجم الدور قبل النهائي.

بعد التوجه إلى إيطاليا بتقدم 2 / 1 في مباراة الذهاب أمام فيورنتينا، وجد بيتيس نفسه متأخرا 1 / 2 في الإياب وعلى مشارف الذهاب إلى ركلات الترجيح، قبل أن يتدخل أنتوني، الذي سجل هدف الافتتاح من ركلة حرة، ويصنع تمريرة حاسمة لعبد الصمد الزلزولي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليقود الفريق إلى التأهل.

لكن ذلك التعادل 2/2 شكل بداية سلسلة محبطة لفريق بيليجريني، الذي فشل في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات لهم في الدوري الإسباني، ومع ذلك، فإن حصولهم على المركز السادس في جدول "الليجا" يضمن لهم مقعدا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

مواجهة سابقة بين الفريقين

ومضى ما يقرب من 20 عاما منذ آخر مواجهة رسمية جمعت بين بيتيس وتشيلسي، حيث فاز تشيلسي برباعية نظيفة على أرضه وخسر بهدف نظيف خارج الديار في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2005 / 2006

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