تحرير 124 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة.

وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة

أسفرت الحملة عن تحرير 124 مخالفة تموينية متنوعة، منها 48 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم، ونقص وزن الرغيف المنتج عن 90 جراما، وإنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، و76 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية بقرى ومدن المحافظة.

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ على 10 شكائر دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية زنه 50 كيلوجرام بإجمالي 500 كيلوجرام، دقيق بلدي مدعم، و270 علبة عصير بأحد مخازن السلع الغذائية بقرية قلمشاه تم التلاعب في مدة الصلاحية ومدون علي العبوة تاريخين انتاج الأول 6 شهور والثاني لمدة عام، وتم تسليم صاحب المخزن والمضبوطات إلى مركز شرطة أطسا، و20 جالون مخلل زنة الجالون 10 كيلوجرامات بدون أي بيان تجاري، وبدون تاريخ إنتاج أو انتهاء.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية بالمديرية، بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسم، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وتكثيف الحملات أيضا على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والمرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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