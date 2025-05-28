الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 171 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي الأسواق

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 171 مخالفة تموينية متنوعة، منها 64 مخالفة للمخابز متنوعة ما بين تصرف حصة الدقيق البلدي المدعم، نقص وزن الرغيف المنتج، وإنتاج خبز مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أوعدم نظافة أدوات العجين، و107 مخالفات تموينية متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية.

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ علي طنين سماد زراعي مدعم، و230 كيس سكر ناقص الوزن القانوني  150 جرام، و905 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج مجازر الدولة، و598 كيلوجرام قمح محلى بأحد محلات الاعلاف، و1100 كيلوجرام خليط أعلاف تحتوي على نسبة من الاقماح، 10 شكاير دقيق مخابز قبل بيعهم في السوق السوداء، و60 علبة معسل مجهول المصدر زنة العلبة الواحدة 500 جرام بإجمالي وزن 30 كيلو جرام.

تكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28-5-2025 في محافظة الفيوم

بمشاركة 7 شركات، مياه الفيوم تنظم ورشة عمل عن برنامج القرض الدوار

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاسواق والمحال اسواق الفيوم الاسواق والمحال التجارية ادارة مباحث التموين التموين والتجارة الداخلية الدقيق البلدي المدعم السلع مجهولة المصدر الصحة والطب البيطرى اللحوم البلدية الطازجة تكثيف الحملات على الأسواق جهاز حماية المستهلك مخالفة تموينية متنوعة

مواد متعلقة

التحفظ على مصنع شيكولاتة مخالف في حملة تموينية على أسواق الفيوم

التحفظ على 61 ألف قطعة شيكولاته فاسدة بحملات تموينية على أسواق الفيوم

تحرير 539 محضرا في حملات تموينية بالفيوم

"تموين الفيوم" تحرر447 مخالفة في حملات تموينية علي أسواق القري والمراكز

إحباط محاولة تداول 14 ألف علبة سجائر صيني مهربة بالفيوم

تموين الفيوم يتحفظ على 9.5 طن سماد زراعي قبل تهريبها للسوق السوداء

تصحيح المفهوم في معنى اهبطوا مصرا

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأكثر قراءة

11 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة، تعرف عليها

ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة

محاولات من الزمالك مع اتحاد الكرة لتأجيل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

حفيد نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة قبل وفاة شقيقه، وزوجته: الشيلة تقيلة

مجلس الوزراء ينعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

مصدر باتحاد الكرة يكشف أسباب جديدة لعدم تأجيل موعد نهائي كأس مصر

بعد استدعاء عمرو أديب، النيابة تتحفظ على مقاطع فيديو طبيبة كفر الدوار

حماس تتوصل لاتفاق مع المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

بشرى سارة للحجاج، الأزهر للفتوى: الحج مغفرة للذنوب وجزاؤه الجنة (فيديو)

لزيادة الأجر والثواب، الإفتاء توضح الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

المزيد
الجريدة الرسمية