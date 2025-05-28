تحرير 171 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي الأسواق

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 171 مخالفة تموينية متنوعة، منها 64 مخالفة للمخابز متنوعة ما بين تصرف حصة الدقيق البلدي المدعم، نقص وزن الرغيف المنتج، وإنتاج خبز مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أوعدم نظافة أدوات العجين، و107 مخالفات تموينية متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية.

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ علي طنين سماد زراعي مدعم، و230 كيس سكر ناقص الوزن القانوني 150 جرام، و905 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج مجازر الدولة، و598 كيلوجرام قمح محلى بأحد محلات الاعلاف، و1100 كيلوجرام خليط أعلاف تحتوي على نسبة من الاقماح، 10 شكاير دقيق مخابز قبل بيعهم في السوق السوداء، و60 علبة معسل مجهول المصدر زنة العلبة الواحدة 500 جرام بإجمالي وزن 30 كيلو جرام.

تكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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