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تحرير 190 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي أسواق الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملات على الأسواق

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 190 مخالفة تموينية متنوعة، منها 64 مخالفة متنوعة للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق، وإنتاج رغيف ناقص الوزن عن 90 جراما، وإنتاج مخالف للمواصفات من حيث القطر والسمك ودرجة التسوية، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، و126 مخالفة متنوعة.

سلع تم التحفظ عليها

كما تمكنت الحملة من التحفظ  علي 525 كيس سناكس منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، و800 عبوة (مشروبات غازية، بسكويت، كيك، زيت، شيبسى) فاسدة، و131 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و240 كيس بطاطس فاسدة، و18.5 كيلو جرام دهون حيوانية يوجد بها علامات الفساد وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والحيواني، و14.5 كيلو جرام لحوم مفرومة معبأة بداخل أكياس بلاستيك لا توجد عليها علامات أو بيانات تدل على مصدرها أو الصلاحية ويوجد بها علامات الفساد وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والحيواني، و24 كيلو جرام لحوم ودهن ولحمة راس منتهية الصلاحية.

تكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

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 كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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