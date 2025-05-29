استشاري يحذر من قلة البول عند الصغار في الطقس الحار

يؤثر الطقس الحار على الصغار والكبار ويصبح الإقلال على تناول الطعام ضعيف، ولكن تهتم الأمهات هنا بالإكثار من تقديم السوائل والمثلجات للكبار والصغار.

ولكن يجب الاهتمام بتقديم السوائل خاصة للصغار حتى لا يصابوا بالجفاف؛ لأن الصغار يفقدوا العديد من السوائل على مدار اليوم.

أسباب قلة البول عند الأطفال

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن فصل الصيف يجبر الأمهات على الاهتمام بتقديم الماء والسوائل والعصائر الطبيعية للصغار حتى لا يصابوا بالجفاف ولا يتأثر نشاطهم على مدار اليوم أو يشعروا بالإجهاد والتعب.

وأضاف شبيب، أن الطفل الرضيع قد تلاحظ الأمهات قلة كمية البول في الحفاض وذلك نتيجة ارتفاع حرارة الطقس والتعرق، وهنا يجب على الأمهات الإكثار من رضاعة الأطفال الذين لم يكملوا الستة أشهر من عمرهم، وبعد الستة أشهر يجب تقديم الماء لهم والسوائل والعصائر الطبيعية بدون سكر مع تخفيف الملابس لهم وجل سهم فى مكان جيد التهوية مع مراعاة نظافة الأسطح والأرضيات حفاظا على صحة ومناعة الصغار.

أسباب قلة كمية البول عند الأطفال

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

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