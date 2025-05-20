حذر من حدث جسيم في الفترة المقبلة، رسالة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

أثارت رسالة غامضة للإعلامي توفيق عكاشة حالة من القلق والخوف بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن الرسالة كانت تحمل في طياتها تحذير من حدث جسيم سيشهده العالم خلال الفترة المقبلة.

رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير المخاوف

وقال توفيق عكاشة في رسالته الغامضة والمثيرة للقلق والمخاوف: "سوف يشهد العالم حدثا جسيما خلال الفترة القادمة".



أثارت رسالة توفيق عكاشة، عن الأحداث الجسيمة التي سيشهدها العالم في الفترة المقبلة، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض أظهر مخاوفه قائلًا: "ربنا يستر"، في حين تساءل العديد من النشطاء عن سر الرسالة الغامضة لتوفيق عكاشة.

علقت روزا آدم قائلة: "عشان كده بحاول أنبه الناس النيام"

وتساءل بعض النشطاء "وهيبدأ الحدث ده في العشر الأوائل من ذي الحجة ولا بعدهم؟"

ورد البلوجر سيف الدين عبده فقال: "لو مفهاش خطر... ممكن تقولنا أيه الحدث الجسيم دا"

أما البلوجر حازم كمال فقال: "عندي نفس الإحساس أن قبل نهاية السنة ده هيبقى في حاجة هتحصل كبيرة.. ربنا يسلم...".

حدث إرهابي لتعطيل أمر ما في الشرق الأوسط

بينما قال البلوجر محمد شلبي "اللي عمل حادث برجين التجارة العـالمي في أمريكا عشان يبدأوا مشروع الفـوضى الخلاقة في الشرق الأوسط، الآن يخططوا لحادث إرهـابي أقوى في الولايات المتحدة. لتعطيل أمر ما في الشرق الأوسط".

ما الذي سيحدث في العالم؟!، فيتو



وتساءل البلوجر محمد البشري "فيها مشكلة لو أوضحت مكان حدوث الحدث هل أمريكا؟ هل الشرق الأوسط؟".

وعلق البلوجر السعودي سعد فقال: "من يعتقد غير ذلك فهو واهم والحدث سيكون جلل وعظيم نسأل الله خيره وكفانا الله شره".

تنفيذ الخريطة السياسية العالمية الجديدة

الجدير بالذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة كشف في تغريدة سابقة عن موعد الانتهاء من تنفيذ الخريطة السياسية العالمية الجديدة، مؤكدًا أن الخريطة تم الانتهاء منها ويجرى تنفيذها حاليًا، وذلك بعد سقوط العدد المتبقي من الأنظمة التي تتبع الاتحاد السوفيتي السابق.

توقع حدث جسيم قادم، فيتو

وأشار توفيق عكاشة إلى أن الاتحاد السوفيتي سقط، في بداية تسعينيات القرن الماضي، بدون إطلاق رصاصة واحدة، ودوره انتهى للأبد، وواكب سقوطه ترسيم خريطة سياسية جديدة للعالم، مؤكدًا أنه بسقوط الأنظمة التابعة للنظام السوفيتي والتي كانت تعيش في كنفه، يتم تشكيل خريطة سياسية جديدة للعالم أيضًا.

وقال توفيق عكاشة عن سقوط الاتحاد السوفيتي وترسيم خريطة سياسية جديدة للعالم: “كيف سقط الاتحاد السوڤيتى بدون إطلاق رصاصة واحدة بعد انتهاء دوره إلى الأبد حيث واكب إنشاء الاتحاد السو ڤيتى ترسيم جديد للخريطة السياسية العالمية”.

وعن موعد ترسيم وتنفيذ خريطة سياسة جديدة للعالم، قال توفيق عكاشة: “يتم الآن الانتهاء من تنفيذ الخريطة السياسية العالمية الجديدة بعد سقوط العدد المتبقى من الأنظمة التى عاشت في كنف السوڤيت”.



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