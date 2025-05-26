صحيفة هآرتس: واشنطن تضغط على إسرائيل لإنهاء حرب غزة

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسئولين قولهم إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ضغط أمريكي على إسرائيل لوقف الحرب



واضاف المسؤولون أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أبلغ وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بضرورة إنهاء الحرب خلال لقائهما في روما نهاية الأسبوع الماضي.

وفي المقابل قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، اليوم الإثنين، خلال زيارتها لإسرائيل:"لن نسمح للكراهية بأن تنتصر أبدًا".

وشددت نويم على دعم واشنطن الكامل لـ إسرائيل، قائلة: "سنواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل في حربها على الإرهاب".

وتأتي هذه التصريحات بعد ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 53 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال وأكثر من 123 ألف مصاب، فيما استشهد أكثر من 220 صحفيًا أثناء تغطيتهم للعمليات العسكرية، وفي وقت تتعرض فيه المستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والمدارس للقصف المباشر.

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