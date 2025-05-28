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محافظات

40.4 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في الفيوم غدا

لجنة امتحانات، فيتو
لجنة امتحانات، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الفيوم، إن 40408 طلاب يؤدون غدا أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها ( تجاري وزراعية وصناعي ومزدوح ومهني وفندقي ) بالفيوم 2025 أمام 94 لجنة على مستوى المحافظة.

بداية ونهاية امتحانات الدبلومات الفنية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن امتحانات المواد العملية انتهت منتصف الأسبوع الحالي وتبدأ غدا الامتحانات التحريرية لما نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في بكافة أنظمة الدراسة (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية)، وتستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، وتتوقف  خلال فترة عيد الأضحى المبارك على أن تستأنف مجددًا اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 9 يونيو  وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 يونيو.

خريطة الطلاب المتقدمين للامتحانات

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أن عدد المتقدمين من التعليم الصناعي  لأداء الامتحانات 15995 طالب أمام  40 لجنة، وطلاب التعليم الزراعي 5999 طالبا أمام  12 لجنة، وطلاب التعليم التجاري  16926 طالب وطالبة والتعليم الفندقي  934 طالبا وطالبة والتعليم المزدوج 554 طالبا وطالبة أمام 42 لجنة.

تجهيز لجان سير الامتحانات

أكد وزارة وزارة  التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم، قد انتهت  من كافة الاستعدادات اللازمة لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2024، وتعمل علي توفير بيئة مناسبة وجيدة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر مع الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، وعدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين أثناء الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والنظافة العامة، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

تأمين اوراق الاسئلة والإجابة 

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالامتحانات،  لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وعودة  أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة، لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة  وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تم الانتهاء من تجهيز  18 استراحة للمنتدبين لأعمال الامتحانات، منها 10 استراحات للرجال، و8 استراحات للسيدات، وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (آسرة ومشتملاتها - بوتاجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه) والتي تضمن للسادة المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية إقامة كريمة.

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