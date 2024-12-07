السبت 07 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد الخس، يرطب الجسم ويخفض ضغط الدم ويحمي من أمراض القلب

فوائد الخس، فيتو
فوائد الخس، فيتو

فوائد الخس، الخس من الخضراوات الورقية الشهيرة والمهمة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم، ويقدم على حالته أو يحضر ضمن أطباق السلطة المختلفة.

وفوائد الخس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

 

أهمية تناول الخس

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخس هو أحد أكثر الخضراوات الورقية شهرة واستهلاكًا حول العالم، ويتمتع بفوائد صحية وغذائية تجعله خيار مثالي لمن يبحثون عن نمط حياة صحي، ويتميز الخس بانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

فوائد الخس 
فوائد الخس 

فوائد الخس الصحية

وأضاف السيد، أن من فوائد الخس:

  • يحتوي الخس على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، والألياف تساهم أيضا في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
  • الخس غني بالماء حيث يتكون من أكثر من 90% ماء، مما يجعله مثالي للمساعدة في ترطيب الجسم والحفاظ على توازن السوائل، خاصة في الأجواء الحارة أو بعد ممارسة التمارين الرياضية.
  • بفضل احتوائه على البوتاسيوم، يساعد الخس على تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن مضادات الأكسدة مثل فيتامين C والبيتا كاروتين تساهم في تقليل التهابات الأوعية الدموية.
  • يحتوي الخس على فيتامين C المعروف بدوره في تعزيز جهاز المناعة، كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
  • يعتبر الخس خيار مثالي لمن يتبعون حميات غذائية لفقدان الوزن، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع لفترات أطول.
  • يساهم فيتامين A الموجود في الخس في تعزيز صحة البشرة وتجديد خلاياها، كما أن محتواه من الماء يساعد في ترطيب الجلد ومنحه مظهرًا نضرًا.
  • يحتوي الخس على فيتامين K المهم لصحة العظام وتجلط الدم، بالإضافة إلى الكالسيوم والماغنيسيوم اللازمين لصحة العضلات والعظام.

 

طرق تناول الخس

وتابع، يمكن استخدام الخس في العديد من الأطباق مثل السلطات، أو كجزء من السندويشات، أو حتى كوجبة خفيفة مع صلصة صحية، كما يمكن إضافته إلى العصائر الخضراء للحصول على فوائد غذائية إضافية، فالخس ليس مجرد مكون بسيط في المطبخ، بل هو غذاء غني بالفوائد الصحية التي تجعل إضافته إلى النظام الغذائي اليومي أمر ضروري للحفاظ على الصحة والنشاط.

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