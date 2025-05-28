أخبار الرياضة اليوم: الأهلي بطلا للدوري.. الأحمر وبيراميدز يحتفلان بالتتويج.. الزمالك يرد على أزمة سيدة المحل.. ومرموش ينافس على أفضل هدف بالدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

توج النادي الأهلي، بلقب الدوري المصري، بعدما اكتسح نظيره فاركو بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الختامية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي تقدم بهدف مبكر عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة العاشرة، بعد اختراق من الجبهة اليسرى ليتوغل أحمد نبيل كوكا داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية قابلها وسام أبو علي في الشباك.

فاز فريق بيراميدز على سيراميكا بخماسية مقابل هدف في مباراة جمعت الفريقين على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الجولة التاسعة آخر جولات الدوري الممتاز.

جاء هدف بيراميدز الأول من ركلة جزاء من تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي من ركلة جزاء وتهز الكرة الشباك في الدقيقة 15.

الحكم احتسب ركلة جزاء بيراميدز بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على أحمد هاني.

وتعادل سيراميكا عن طريق أحمد بلحاج من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 22.

شهدت مباريات الجولة الختامية من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري، مفارقة غريبة بعدما احتفل ناديا الأهلي وبيراميدز بالتتويج بلقب المسابقة.

واكتسح الأهلي نظيره فاركو بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الختامية من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليتوج رسميا بلقب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، لتنطلق الاحتفالات بين اللاعبين والجماهير فور إطلاق الحكم صافرة النهاية.

قال مصدر داخل اتحاد الكرة: إن مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر ستقام في موعدها في الثامنة مساء 5 يونيو القادم، ولا توجد أي نية لتعديل الموعد وتأخير انطلاق المباراة لتزامنها مع يوم عرفات.

أضاف المصدر: لاعبو الزمالك وبيراميدز سيتناولون العصائر والمياه وبعدها يخوضوا المباراة بشكل طبيعي ولا توجد أزمة في ذلك بل إن هناك في بعض الأوقات مباريات يخوضها اللاعبون أثناء الصيام.

أكد اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن إدارة النادي تتعامل مع جميع مستأجري المحلات داخل النادي وفقًا للقانون واللوائح التي تحكم العلاقة، وأيضًا النظم المتبعة داخل النادي بما لا يخل بهذه العلاقة.

وقال موسى في تصريح للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "تلقينا استفسارات كثيرة بخصوص السيدة سماح محمد، المؤجرة لأحد المحلات، والتي انتشر لها فيديو تشكو فيه من سوء معاملة إدارة النادي لها، ومنعها من مواصلة العمل داخل المحل، ولكن الحقيقة خلاف ذلك تمامًا، لأن هذه السيدة على خلاف دائم مع مستأجري المحلات المجاورة لها، إلى جانب خلافاتها مع عمال النادي وأفراد الأمن بشكل مستمر، وسبق وخضعت للتحقيق معها في أكثر من مخالفة ارتكبتها، وتم معاقبتها بناءً على نتيجة التحقيق معها، وكذلك رفع المكتب التنفيذي للنادي توصية لمجلس إدارة النادي بإيقافها، وبالفعل تم منعها من دخول النادي تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليها منذ ٤ أيام.

وأضاف: "لدينا عشرات المحلات المؤجرة في النادي، ولم يسبق لأي من مستأجري هذه المحلات أن دخل في كل هذه الخلافات مع المحيطين به، وكذلك مع إدارة النادي، وبالتالي لا داعي للتركيز على حالة واحدة ارتكبت مخالفات بالجملة وتم التعامل معها برأفة أكثر من مرة، بل وتدخل بعض أعضاء المجلس لتخفيف بعض العقوبات عليها من باب عدم تضررها في رزقها والدخل الذي تحصل عليه من المحل الذي تستأجره بالنادي.

ينافس عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل هدف في الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفه في مرمى بورنموث.

وسجل مرموش هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 13 من عمر اللقاء بهدف صاروخي لا يصد ولا يرد.

تسلم النجم الفرنسي كيليان مبابي جائزة أفضل لاعب في الموسم في ريال مدريد بعد تألقه مع النادي الملكي بموسمه الأول.

وتفوق مبابي على لاعبي النادي الملكي ليحصد الجائزة، كما حسم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا وأفضل هداف في الدوري الإسباني.

أعلن علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، اعتزاله اللعبة بشكل نهائي، بعد مسيرة طويلة حقق خلالها عدد كبير من الإنجازات والنجاحات.

وقال علي فرج لاعب منتخب مصر للإسكواش، إنه اتخذ قرار الاعتزال بعد وقت طويل من التفكير، وأنه كان يرغب في اتخاذ الخطوة منذ أزمة جائحة كورونا.

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