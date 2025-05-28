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رياضة

القول الفصل، مباراة الزمالك وبيراميدز بنهائي كأس مصر في موعدها

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

قال مصدر داخل اتحاد الكرة: إن مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر ستقام في موعدها في الثامنة مساء 5 يونيو القادم، ولا توجد أي نية لتعديل الموعد وتأخير انطلاق المباراة لتزامنها مع يوم عرفات. 

أضاف المصدر: لاعبو الزمالك وبيراميدز سيتناولون العصائر والمياه وبعدها يخوضوا المباراة بشكل طبيعي ولا توجد أزمة في ذلك بل إن هناك في بعض الأوقات مباريات يخوضها اللاعبون أثناء الصيام. 

 

موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

 

كان اتحاد الكرة حدد يوم 5 يونيو المقبل الموافق وقفة عرفات موعدًا لمباراة نهائي كأس مصر لموسم 2024 - 2025 بين الزمالك وبيراميدز.

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