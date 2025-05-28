بيراميدز يكتسح سيراميكا بخماسية بعشرة لاعبين ويخسر لقب الدوري (صور)

سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز، فاز فريق بيراميدز على سيراميكا بخماسية مقابل هدف في مباراة جمعت الفريقين على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الجولة التاسعة آخر جولات الدوري الممتاز.

مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

جاء هدف بيراميدز الأول من ركلة جزاء من تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي من ركلة جزاء وتهز الكرة الشباك في الدقيقة 15.

الحكم احتسب ركلة جزاء بيراميدز بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على أحمد هاني.

وتعادل سيراميكا عن طريق أحمد بلحاج من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 22.

وتقدم مروان حمدي لبيراميدز بالهدف الثاني في الدقيقة 24.

وجاء هدف بيراميدز الثاني بعد كرة عرضية من ركنية وارتقاء ورأسية قوية من مروان حمدي داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

واحتسب الحكم محمد معروف عشر دقائق وقت بدل ضائع

وتعرض محمد حمدي لاعب بيراميد للطرد في الوقت بدل الضائع نتيجة دخوله بشكل عنيف علي مروان عثمان لاعب سيراميكا، ليستكمل بيراميدز المباراة بـ10 لاعبين فقط.

وأحرز عبد الرحمن مجدي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 61 بعد كرة ارتدت من القائم من تسديدة لرمضان صبحي ليتابعها اللاعب في شباك سيراميكا.

إسلام عيسى أحرز الهدف الثاني لسيراميكا لكن تم إلغاء بسبب التسلل

جاء هدف بيراميدز الرابع بعد رمية تماس ويقابلها يوسف أوباما براسية من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك في الدقيقة 83.

هدف بيراميدز الخامس جاء من خطأ دفاعي ويستغله أحمد عاطفة قطة ويمرر الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ويقابلها فيستون ماييلي بتسديدة وتهز الكرة الشباك في الدقيقة 85.

ترتيب بيراميدز وسيراميكا بالدوري

وخسر بيراميدز لقب الدوري الممتاز لينهي الموسم محتلا المركز الثاني بجدول الدوري الممتاز خلف الأهلي برصيد 56 نقطة، أما سيراميكا فيحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

تشكيل سيراميكا كليوباترا امام بيراميدز

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز

وكان تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد عادل - عمرو قلاوة - اسلام عيسى - أيمن موكا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - اسلام ريشة - چاستيس آرثر - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - محمد توني - مازن ياسر - حسين حسني.

حكام مباراة سيراميكا ضد بيراميدز

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