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رياضة

مبابي لاعب الموسم في ريال مدريد

مبابي
مبابي

تسلم النجم الفرنسي كيليان مبابي جائزة أفضل لاعب في الموسم في ريال مدريد بعد تألقه مع النادي الملكي بموسمه الأول.

وتفوق مبابي على لاعبي النادي الملكي ليحصد الجائزة، كما حسم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا وأفضل هداف في الدوري الإسباني.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 

1- كيليان مبابي ريال مدريد 31 هدفا 

2- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 27 هدفا 

3- انتي بوديمير أوساسونا 21 هدفا 

4- ألكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد 20 هدفا 

5- أيوزي بيريز فياريال 19 هدفا 

6- رافينيا برشلونة 18 هدفا 

7- جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 17 هدفا 

8- أوهيان سانسيت أتلتيك بلباو 15 هدفا

9- إنريكي جارسيا كيكي ديبورتيفو ألافيس 13 هدفا 

10- خافيير بوادو إسبانيول 12 هدفا 

11- فينيسيوس جونيور ريال مدريد 11 هدفا 

=11- دودي لوكيباكيو إشبيلية 11 هدفا 

=11- كريستيان ستواني جيرونا 11 هدفا 

=11- هوجو دورو فالنسيا 11 هدفا 

=11- ثيرنو باري فياريال 11 هدفا 

=11- بورخا ايجليسياس سيلتا فيجو 11 هدفا 

12- داني أولمو برشلونة 10 أهداف 

=12- فيران توريس برشلونة 10 أهداف 

وضمنت أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو رسميًا المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وتأهل بلباو بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على فياريال بعد تساويهما عند 70 نقطة.

وودعت أندية ليجانيس ولاس بالماس وبلد الوليد رسميًا منافسات الليجا في نهاية الموسم.

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