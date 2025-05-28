بعد فيديو الاستغاثة من الإدارة، الزمالك يرد على أزمة سيدة محل النادي

أكد اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن إدارة النادي تتعامل مع جميع مستأجري المحلات داخل النادي وفقًا للقانون واللوائح التي تحكم العلاقة، وأيضًا النظم المتبعة داخل النادي بما لا يخل بهذه العلاقة.

استفسارات بخصوص السيدة سماح



وقال موسى في تصريح للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "تلقينا استفسارات كثيرة بخصوص السيدة سماح محمد، المؤجرة لأحد المحلات، والتي انتشر لها فيديو تشكو فيه من سوء معاملة إدارة النادي لها، ومنعها من مواصلة العمل داخل المحل، ولكن الحقيقة خلاف ذلك تمامًا، لأن هذه السيدة على خلاف دائم مع مستأجري المحلات المجاورة لها، إلى جانب خلافاتها مع عمال النادي وأفراد الأمن بشكل مستمر، وسبق وخضعت للتحقيق معها في أكثر من مخالفة ارتكبتها، وتم معاقبتها بناءً على نتيجة التحقيق معها، وكذلك رفع المكتب التنفيذي للنادي توصية لمجلس إدارة النادي بإيقافها، وبالفعل تم منعها من دخول النادي تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليها منذ ٤ أيام.

وأضاف: "لدينا عشرات المحلات المؤجرة في النادي، ولم يسبق لأي من مستأجري هذه المحلات أن دخل في كل هذه الخلافات مع المحيطين به، وكذلك مع إدارة النادي، وبالتالي لا داعي للتركيز على حالة واحدة ارتكبت مخالفات بالجملة وتم التعامل معها برأفة أكثر من مرة، بل وتدخل بعض أعضاء المجلس لتخفيف بعض العقوبات عليها من باب عدم تضررها في رزقها والدخل الذي تحصل عليه من المحل الذي تستأجره بالنادي.

واختتم المدير التنفيذي للنادي تصريحاته قائلًا:" يجب أن يعي الجميع بأن إدارة الزمالك حريصة على مصالح جميع المستأجرين، بشرط ألا يكون هناك ضرر على النادي أو مخالفة للنظام المعمول به، لأننا في النهاية نتعامل وفق آلية تضمن حقوق الجميع وفقًا للقانون".

وكان فيديو تم تداوله للسيدة سماح محمد صاحبة استغاثت فيه من الإدارة، حيث أكدت أن استأجرت محل 7 أمتار لبيع لعب الأطفال والحلويات ويتواجد زوجها منذ 50 عاما، وعقد الإيجار يتم تجديده كل 3 سنوات، إلا أن الفترة الأخيرة تعرضوا لمضايقات من العمال ومدير الأمن ومدير العلاقات العامة، وتم تحريك مذكرات ضدها لتطفيشها -على حسب وصفها-، قبل أن يتم رفض تجديد العقد.

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