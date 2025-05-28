تحرك درع الدوري إلى استاد القاهرة لبدء مراسم تتويج الأهلي

تحرك درع الدوري المصري، في اتجاه استاد القاهرة، من أجل تسليمه للنادي الأهلي، بعد فوزه الكبير على فاركو بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الختامية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تحرك سيارة تحمل درع الدوري المصري في طريقها إلى استاد القاهرة من أجل بدء مراسم تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري.

وكان الأهلي تقدم بهدف مبكر عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة العاشرة، بعد اختراق من الجبهة اليسرى ليتوغل أحمد نبيل كوكا داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية قابلها وسام أبو علي في الشباك.

وفي الدقيقة 17، ومن ركلة ركنية لصالح الأهلي من الجهة اليسرى نفذها أشرف بنشرقي بكرة عرضية شتتها الدفاع خارج منطقة الجزاء قابلها بتسديدة مروان عطية مرت بجانب القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 21، أطلق إمام عاشور لاعب الأهلي تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 32، أحرز وسام أبو علي الهدف الثاني، بعد اختراق من الجبهة اليسرى عن طريق أشرف بن شرقي، الذي أرسل عرضية أرضية قابلها وسام في شباك حارس فاركو.

بعدها كاد الأهلي يضيف الهدف الثالث، بعد مهارة من إمام عاشور الذي استغل تمريرة بينية وراوغ مدافع فاركو ليدخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، ويرسل عرضية إلى وسام سددها في المرمى، إلا أن محمد شيكا حارس فاركو أبعدها إلى ركنية.

وفي الوقت بدل الضائع، كاد فاركو يعدل النتيجة ويسجل هدفه الأول بعد ركلة ركنية قابلها باباكار نداي برأسية، أخرجها أحمد نبيل كوكا من على خط المرمى، لتصل إلى فاركو قبل أن يتدخل محمد الشناوي ويبعدها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 58، أحرز وسام هدفه الثالث بعد ركلة حرة احتسبها الحكم أمين عمر، وأشهر البطاقة الحمراء لحارس فاركو محمد سعيد شيكا، بسبب تدخل على إمام عاشور على حدود منطقة الجزاء، ليتصدى وسام أبو علي للركلة الحرة ويسددها بنجاح في شباك الحارس البديل محمد نديم.

بعدها أجرى عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي، 3 تبديلات بنزول علي معلول ومحمد مجدي أفشة ومصطفى شوبير، بدلا من أحمد نبيل كوكا وأشرف بن شرقي ومحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 56، أحرز وسام أبو علي هدفه الرابع بعد عرضية مميزة من البديل علي معلول، قابلها وسام أبو علي بتسديدة في شباك فاركو.

بعدها أجرى عماد النحاس التبديل الرابع بنزول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر، ليحرز الشحات الهدف الخامس من أول لمسة في الدقيقة 75، بعد عرضية مميزة من وسام أبو علي، ليتركها محمد مجدي أفشة إلى حسين الشحات الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، أكمل إمام عاشور سداسية الأهلي بهدف رائع، بعد عرضية من مروان عطية لعبها حسين الشحات بكعبه بشكل مميز إلى إمام عاشور الذي سددها في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز كبير للأهلي بسداسية نظيفة.

تشكيل الأهلي لمباراة فاركو في الدوري المصري

جاء تشكيل الأهلي لمباراة فاركو في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد نبيل كوكا ومصطفى العش وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي.

توافد جماهير الأهلي على مدرجات استاد القاهرة بموقعة حسم الدوري أمام فاركو

تشكيل فاركو اليوم أمام الأهلي في الدوري المصري

وضم تشكيل فاركو اليوم أمام الأهلي في الدوري المصري كلا من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: ياسين مرعي - محمود عماد - أحمد البحراوي - محمد عز الدين علي.

خط الوسط: أحمد عوض - زهير المترجي - جابر كامل.

خط الهجوم: عمرو ناصر - أحمد شريف – باباكار نداي.

توافد جماهير الأهلي على مدرجات استاد القاهرة بموقعة حسم الدوري أمام فاركو

من يتوج بدرع النسخة 66 من الدوري الممتاز؟

وحسم الأهلي رسميا لقب الدوري المصري الممتاز، في نسخته رقم 66، بعد الفوز على فاركو، رغم فوز بيراميدز على سيراميكا 5 / 1، حيث رفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة في الصدارة، وبيراميدز الوصيف بـ56 نقطة.

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