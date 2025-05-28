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خارج الحدود

ترامب: يتعين على أطراف الحرب فى غزة الموافقة على الوثيقة التي قدمها ويتكوف

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم، يتعين على الأطراف فى غزة، الموافقة على وثيقة الشروط الجديدة التى قدمها المبعوث ستيف ويتكوف.

 

ويتكوف يقدم وثيقة شروط جديد حول وقف حرب غزة

من جانبه كان قد قال المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، فى وقت سابق، نحن على وشك إرسال ورقة ورقة شروط جديدة لـ وقف إطلاق النار فى غزة، ربما يتم تسليمها اليوم.

 

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق مع ستيف ويتكوف

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف "على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتدفق المساعدات، وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق".

وقالت حماس في بيان، إن "الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء".

وكالعادة شكك الاحتلال الإسرائيلي بتلك التصريحات. وقال مصدر للإعلان العبري، إن حماس "تواصل حملتها الدعائية وحربها النفسية".

وزعم قائلًا: "كما صرح المبعوث الأمريكى، قبل يومين، فإن إسرائيل وافقت على مقترح ستيف ويتكوف، بينما أصرت حماس على رفضه".

وشدد المصدر العبري على أن "شروط حماس غير مقبولة، لا لإسرائيل ولا للإدارة الأمريكية".

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