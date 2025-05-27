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خارج الحدود

مفاوضات النووي الإيراني، طهران تتمسك بحق التخصيب وترامب يحذر نتنياهو

ترامب وخامنئي، فيتو
ترامب وخامنئي، فيتو

مفاوضات النووي الإيراني، نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء: أن الجمهورية الإسلامية لن نتنازل عن حقها  في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما في ذلك التخصيب.

 

ترامب يحذر نتنياهو من ضرب إيران

كشف مسؤول أمريكى، أن الرئيس دونالد ترامب، وجه تحذيرًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، جرت بينهما الأسبوع الماضي، من اتخاذ أي إجراء قد يعرض المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق نووي جديد للخطر.

 وحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، وقال المسؤول: إن ترامب ومسؤولين أمريكيين كبارًا آخرين، أصبحوا قلقين في الأسابيع الأخيرة من احتمال أن تقوم إسرائيل بقصف منشآت إيران النووية أو اتخاذ خطوات أخرى قد تقوّض المحادثات.

وتابع المسؤول، أن رسالة ترامب التحذيرية كانت أنه "لا يريد من نتنياهو أن يثير التوترات في وقت يحاول فيه حل المشكلات". 

 

مكالمة ترامب ونتنياهو حول مفاوضات النووي الإيراني

وأكد الرئيس الأمريكي لنتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت بعد مقتل موظفين من السفارة الإسرائيلية في واشنطن، أن "الخيار الآخر" لا يزال مطروحًا، لكنه يريد أولًا أن يرى ما إذا كان يمكن التوصل إلى حل دبلوماسي.

كما أعرب بعض المسؤولين الأمريكيين عن قلقهم من أن نتنياهو قد يصدر أمرًا بالهجوم حتى دون الحصول على ضوء أخضر من ترامب.

يشار إلى أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، كريستي نوم، كانت التقت نتنياهو الأحد الماضى في القدس، ونقلت له أيضًا رسالة ترامب بضرورة تجنّب أي خطوات تعرقل المفاوضات مع إيران، بحسب مسؤول إسرائيلي.

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