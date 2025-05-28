إيران تحسم قرارها: تخصيب اليورانيوم جزء لا يتجزأ من صناعتنا النووية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن المشاورات مازالت مستمرة لتحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من المقرر أن تعقد في سلطنة عمان ستعلن عنها لاحقًا.

المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، تتناول ملفًا واحدًا هو الملف النووي ورفع العقوبات ولا تتناول أي ملف آخر.

أولوية إيران هي رفع العقوبات

وأشار إلي أن من أولوية إيران هي رفع العقوبات مشددا علي أن فريق التفاوض لن يتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق ذلك.

وأوضح بقائي ان تخصيب اليوارنيوم جزء لا يتجزأ من الصناعة النووية الإيرانية وأي مقترح يتعارض مع هذا المبدأ مرفوض.

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