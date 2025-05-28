الأربعاء 28 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 48 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة اليوم

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، بسقوط 48 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

واستشهد طفل وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي الوقت ذاته استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية فلسطينيين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن 25 محطة أوكسجين من أصل 34 دمرت بالكامل خلال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في القطاع.

كارثة صحية تهدد قطاع غزة 

وأضافت وزارة الصحة بغزة، في بيانها، أن 9 محطات أوكسجين فقط تعمل بشكل جزئي ولا تلبي احتياجات المرضى في القطاع.


وتابعت: نحذر من كارثة تهدد الرعاية الطبية إذا توقف أو تعطل ما تبقى من محطات الأوكسجين.

وجدد الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الأربعاء، دعوته العاجلة لتقديم المساعدات فورا ودون عوائق في غزة.

دعوة لعدم عسكرة المساعدات الإنسانية بغزة

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الرهائن في غزة وضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد الاتحاد الأوروبي على دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

 

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