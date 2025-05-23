الجمعة 23 مايو 2025
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خارج الحدود

حماس تستخرج جثمان محمد السنوار وتدفنه مؤقتا في نفق

محمد السنوار
محمد السنوار

نقلت قناة i24 news الإسرائيلية عن مصدرها أن "حركة حماس استخرجت جثمان محمد السنوار من نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس، ودفنته مؤقتا في نفق بمنطقة دير البلح".

وحسب مصدر عربي للقناة فإنه تم تناقل رسالة صوتية بين كبار أعضاء الجناح العسكري للحركة، أمس الخميس مفادها أنه تم العثور على جثمانه. 

وجاء في الإعلان أن الشخص الذي سيقود الآن كافة القوات العسكرية، ويحل محل السنوار، هو عز الدين الحداد، الذي كان قائدا للمنطقة الشمالية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "حماس" أبلغت عائلة محمد السنوار رسميا بوفاته.

وتلقت عائلات قيادات أخرى كانت معه في النفق الذي تعرض للقصف قبل نحو عشرة أيام، في قصف إسرائيلي في منطقة المستشفى الأوروبي بخان يونس رسالة مماثلة، ومن بين القيادات التي كانت معه كان قائد لواء رفح محمد شبانة.

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حماس جثمان السنوار نفق حركة حماس المستشفى الأوروبي خان يونس

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