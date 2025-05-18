غموض حول مصير محمد السنوار.. "العربية" تؤكد استشهاده والإعلام العبري ينفي.. وتقارير متضاربة حول أبو عبيدة ومحمد شبانة

استشهاد محمد السنوار، أثار ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن استشهاد محمد السنوار، قائد الذراع العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، أثار جدلًا واسعًا بوسائل الإعلام، وبين الأروقة السياسية والنشطاء.

حقيقة استشهاد محمد السنوار

البداية كانت عندما نشر موقع الحدث "العربية" تقرير يؤكد العثور على جثة محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحماس في غزة وشقيق رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة الشهيد يحيي السنوار، حيث أكدت العثور على جثة محمد السنوار و10 من مساعديه داخل نفق في خان يونس، جنوب قطاع غزة، ومنهم المتحدث باسم الحركة أبو عبيدة.

حقيقة استشهاد محمد السنوار، فيتو

وأشارت العربية إلى أن المصادر التي تحدثت معها في هذا الأمر، أكدت استشهاد محمد السنوار في غارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على خان يونس، مؤكدة أيضًا استشهاد محمد شبانة، قائد لواء رفح في الغارات.

وبعد دقائق قليلة من تصريحات العربية بشأن استشهاد محمد السنوار، جاء رد الإحتلال الإسرائيلي سريعًا، حيث أكدت القناة (14) العبرية نفي مصادر أمنية بالاحتلال الإسرائيلي ما جاء في تقرير استشهاد محمد السنوار، وأشارت إلى أن التقارير الواردة والتي تتحدث عن العثور على جثمان محمد السنوار وعدد من مساعديه في المنطقة التي تعرضت للاستهداف بخان يونس، غير صحيحة.

الإعلام العبري تنفي العثور على جثة محمد السنوار

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها: "إنها لا علم لها حول التقارير التي تحدثت عن العثور على جثة محمد السنوار وقادة آخرين من حماس بعد غارات على المستشفى الأوروبي في خان يونس"، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

لحظة استهداف الإحتلال لمقر السنوار في خان يونس، فيتو



وذكرت وسائل الإعلام العبرية على لسان مصادرها أنهم لا يزالون يفحصون نتائج الغارة قبل الإعلان الرسمي، برغم تلميحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس السبت، التي تشير إلى استشهاد القيادي محمد السنوار، الشقيق الأصغر لقائد حماس السابق يحيى السنوار، والذي استشهد في غزة في أكتوبر 2024.

يذكر أن الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وقعت يوم الثلاثاء الماضي، في محاولة لاغتيال محمد السنوار، حيث ألقت طائرات الاحتلال ما لا يقل عن تسع قنابل ثقيلة من طراز MK-84، كل منها تزن طنًا، على المجمع تحت الأرض الذي كان يقيم فيه محمد السنوار، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

محمد السنوار العقل المدبر لحماس

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن هدف العملية كان حبس قادة حماس داخل المجمع، الذي تواجدوا به وعدم السماح لأي منهم بالخروج، ووفقا للتخطيط من المتوقع ألا يموت أي شخص لم يصب بشظايا أو انفجار جراء انطلاق الغازات السامة داخل الأرض، بحسب "أي 24" العبرية.

وزير دفاع الاحتلال يلمح لاغتيال محمد السنوار، فيتو

جدير بالذكر أن محمد السنوار أصبح قائدًا للجناح العسكري لحماس بعدما استشهاد شقيقه الأكبر يحيي السنوار في أكتوبر من العام الماضي (2024)، والقائد محمد الضيف في يوليو 2024، ويُعد محمد السنوار من القيادات القوية في الحركة، والتي يشار إليها بالقوة والذكاء والقدرة على إعادة تشكيل الحركة، ويعتبر العقل المدبر لحركة حماس في ميدان المعركة.

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