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خارج الحدود

طبيب أمريكي عائد من غزة يروي شهادته وأهوال وجرائم الاحتلال في القطاع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال طبيب أمريكي تطوع في غزة أمام مجلس الأمن: لم أر أو أعالج أي مقاتل خلال الأسابيع الخمسة التي قضيتها في غزة.

وأضاف: إن جميع مرضاي كانوا أطفالا مصابين بشظايا ونساء حوامل بقرت بطونهن.

وتابع بأن ما شهدته من استهدافات وتدمير في مجمع ناصر الطبي لم أشهده في حياتي، فنحن نخسر جيلا بأكمله أمام أعيننا.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: إن 25 محطة أوكسجين من أصل 34 دمرت بالكامل خلال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في القطاع.

 

كارثة صحية تهدد قطاع غزة 

وأضافت وزارة الصحة بغزة، في بيانها: أن 9 محطات أوكسجين فقط تعمل بشكل جزئي ولا تلبي احتياجات المرضى في القطاع.


وتابعت: نحذر من كارثة تهدد الرعاية الطبية إذا توقف أو تعطل ما تبقى من محطات الأوكسجين.

وجدد الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الأربعاء، دعوته العاجلة لتقديم المساعدات فورا ودون عوائق في غزة.

 

دعوة لعدم عسكرة المساعدات الإنسانية بغزة

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الرهائن في غزة وضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد الاتحاد الأوروبي على دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

 

منسق أممي: غزة تمحى أمام أعيننا

وفي السياق ذاته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية بالأمم المتحدة:غزة تمحى أمام أعيننا.

وأضاف المكتب الأممي: لا مكان آمنا في غزة والمساعدات يتم تسليحها، والناس يجبرون على الوقوف في طوابير من أجل فتات.

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