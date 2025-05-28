غدًا، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية في الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية، صباح يوم غد الخميس، انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث يبدأ طلاب القسم العلمي بأداء امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف.

المشرفون على عقد الامتحانات

وذلك تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

منطقة الإسماعيلية الأزهرية تنهي استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة

وكان قد عقد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بحضور الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي، وأيمن علم الدين، عضو قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة امتحانات المنطقة، اجتماعًا موسعًا برؤساء ومساعدين لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، لمناقشة الاستعدادات النهائية لماراثون امتحانات نهاية العام.

استعراض التجهيزات النهائية لبدء الامتحانات

واستعرض خلالها التجهيزات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية وتنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وشدد فضيلته على ضرورة التزام الجميع بمهام عملهم، وقيام كل عضو في لجان الامتحانات بمهام عمله على أكمل وجه، فيما يخص امتحانات الثانوية الأزهرية.

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية

حيث تنطلق الامتحانات غدا الخميس للقسم العلمي، والسبت للقسم الأدبي لجميع المواد الدراسية، وشدد فضيلته على ضرورة تذليل أي عقبات أمام الطلاب فورًا.

تشديدات على الالتزام بالتعليمات المقررة

وطالب رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بضرورة التركيز والدقة والالتزام بالتعليمات المقررة للعملية الامتحانية، ومن يخالف ذلك سيتم إحالته للمساءلة القانونية.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته في المنطقة لتلقي أي استفسارات ولإزالة أي عقبات تعوق العملية الامتحانية للشهادة الثانوية فورًا، وفي نهاية الاجتماع، تمنى فضيلته للجميع التوفيق والنجاح.



ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية.وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

وأكد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن قطاع المعاهد الأزهرية حريص على تهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، بما يضمن أداءهم للامتحانات في بيئة يسودها الانضباط والهدوء.

وأشار فضيلته إلى أن الامتحانات تم إعدادها وفق معايير دقيقة تراعي التنوع في الأسئلة، وتهدف إلى قياس مستويات الفهم والاستيعاب، وليس الحفظ فقط. كما دعا أبنائه الطلاب والطالبات إلى التحلي بالثقة والجدية، مؤكدًا أن الاجتهاد والانضباط هما مفتاحا النجاح، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والسداد.

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