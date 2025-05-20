أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بفايد في الإسماعيلية

أسفر حادث التصادم الذي وقع بين سيارتين بطريق الإسماعيلية السويس، وبالقرب من مدينة فايد عن إصابة كل من، أحمد مؤمن أحمد، 20 عامًا، ومحمد صلاح عنتر، 31 عامًا، وزياد عادل علي، 20 عامًا، وعبد الرحيم أحمد عبده، 30 عامًا، وعادل علي عبد الرحمن، 50 عامًا، ومحمد ياسر فؤاد، 20 عامًا.



وكان قد أصيب 6 أشخاص، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، بطريق الإسماعيلية_ السويس، بالقرب من مدخل مدينة فايد.

إخطار بوقوع الحادث

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية اخطارًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (9635 ط ل ن) وأخرى نصف نقل رقم (8967 ط ل د) بالموقع المشار إليه.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.

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