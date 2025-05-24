محافظ الإسماعيلية: الدولة تهتم بالشباب باعتبارهم قوة الوطن الحقيقية (صور)

أعرب اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، عن سعادته باستضافة الجلسة الحوارية مع شباب عدد من المحافظات ومنها "الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، القليوبية، دمياط، السويس"، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب، مشيدًا بدور وزارة الشباب والرياضة في تفعيل جهود الدولة نحو إعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

اهتمام الدولة بالشباب



وأكد محافظ الإسماعيلية على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن الحقيقية، مشيرًا إلى أهمية برامج مثل الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومؤتمرات الشباب التي أتاحت لهم التعبير عن آرائهم والمساهمة في صناعة القرار.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

تعزيز المشاركة مع الشباب

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن الدولة حريصة على تعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي، مشيدًا بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فتح قنوات للحوار الفعال بين الشباب والمسؤولين، مؤكدًا أن تمكين الشباب سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا يمثل استثمارًا حقيقيًا لمستقبل الوطن، وهو السبيل لضمان تنمية شاملة ومستدامة.



جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

وكان قد شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جلسة حوارية مع شباب عدد من المحافظات ومنها "الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، القليوبية، دمياط، السويس"، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، من بينهم النائبة غادة علي، النائبة نشوى الشريف، والنائبة هيام الطباخ، والنائب عمرو درويش، والنائب طارق الخولي، والنائب خالد بدوي.

دعم الشباب في شتى المجالات

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، أن هذا اللقاء يجسد التزام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، مؤكدًا أن الشباب هم جوهر قوة الوطن، وسنده في مواجهة التحديات. وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال برامجها المتنوعة، وبرامج التمكين السياسي والاقتصادي، ومبادرات مثل برلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس النواب، على إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل، مشيرًا إلى أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كنموذج ناجح يعكس حرص الدولة على تمكين الشباب.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

وأشار الوزير إلى أن المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، وغيرها، تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب للمشاركة في بناء الوطن، لافتًا إلى أن العمل التطوعي يعد ركيزة مهمة في بناء الشخصية المتكاملة للشباب، وتعزيز انتمائهم لوطنهم، مشددًا على أهمية الحوار المستمر مع الشباب، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم لدعم مسيرة التنمية.

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